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  3. Гбамен: Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици

Гбамен: Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици

  • 5 юли 2026 | 20:41
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Новото попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамен използва официалната страница на клуба, за да направи обръщение към феновете на отбора. Халфът пристига при “червените” от Метц и се превърна в четвъртия нов футболист на тима от “Армията”.

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“Здравейте, армейци. Много съм щастлив, че съм тук. Идвам с голямо желание за работа и да помогна на отбора. Ще дам всичко от себе си във всеки мач и във всяка тренировка. Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици. Нямам търпение да играя пред вас. Очаквам с нетърпение да се срещнем на стадиона”, заяви Гбамен.

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