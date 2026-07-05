Гбамен: Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици

Новото попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамен използва официалната страница на клуба, за да направи обръщение към феновете на отбора. Халфът пристига при “червените” от Метц и се превърна в четвъртия нов футболист на тима от “Армията”.

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“Здравейте, армейци. Много съм щастлив, че съм тук. Идвам с голямо желание за работа и да помогна на отбора. Ще дам всичко от себе си във всеки мач и във всяка тренировка. Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици. Нямам търпение да играя пред вас. Очаквам с нетърпение да се срещнем на стадиона”, заяви Гбамен.

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