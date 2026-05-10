Устрем обърна Олимпик

Устрем (Дончево) спечели гостуването си на Олимпик (Варна) с 2:1. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана двуостър двубой с критични моменти пред вратите. През първото полувреме, играч на домакините уцели гредата на съперника. Два пропуска имаше пред вратата на Олимпик. В началото на втората част Александър Гроздев даде преднина на варненския тим. В 61-ата минута Дейвид Венциславов спечели дузпа, Иван Цачев изпълни, вратаря Игор Кльопка отрази удара, но Цачев посрещна и насочи кълбото в мрежата – 1:1. Развръзката настъпи в 71-ата минута, когато Дони Дончев вкара победния гол.