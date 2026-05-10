Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Устрем обърна Олимпик

Устрем обърна Олимпик

  • 10 май 2026 | 00:41
  • 108
  • 0
Устрем обърна Олимпик

Устрем (Дончево) спечели гостуването си на Олимпик (Варна) с 2:1. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана двуостър двубой с критични моменти пред вратите. През първото полувреме, играч на домакините уцели гредата на съперника. Два пропуска имаше пред вратата на Олимпик. В началото на втората част Александър Гроздев даде преднина на варненския тим. В 61-ата минута Дейвид Венциславов спечели дузпа, Иван Цачев изпълни, вратаря Игор Кльопка отрази удара, но Цачев посрещна и насочи кълбото в мрежата – 1:1. Развръзката настъпи в 71-ата минута, когато Дони Дончев вкара победния гол.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Гиби: Крайно време беше

Гиби: Крайно време беше

  • 9 май 2026 | 19:09
  • 2339
  • 3
Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 128228
  • 910
Рилецо удари Левски II

Рилецо удари Левски II

  • 9 май 2026 | 19:07
  • 1186
  • 0
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 17762
  • 27
Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

  • 9 май 2026 | 18:53
  • 21147
  • 28
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 42342
  • 121
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 128228
  • 910
Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

  • 9 май 2026 | 21:53
  • 19666
  • 47
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 14679
  • 28
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 42342
  • 121
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 18028
  • 31
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 12147
  • 19