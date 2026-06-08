Дебютът на Олимпик (Варна)

Девета позиция за дебютанта Дебютантът Олимпик (Варна) в Североизточната Трета лига. Треньорът му Живко Бояджиев направи равносметката пред Sportal.bg .

„Играхме за първи път в аматьорския елит. Направихме го с млади момчета, които дебютираха в мъжкия футбол. С оглед на това, мястото ни в класирането надмина нашите очаквания. Изиграхме силни и слаби мачове. По-добре се представихме през първата половина на сезона. Не успяхме да направим нормална зимна подготовка. През пролетта имахме доста кадрови проблеми – заради контузии и наказания, често не бяхме в оптимален състав. Положителното в тези трудни моменти беше, че дадохме шанс на още по-млади момчета. Ще продължим да налагаме такива и през следващата кампания“.

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