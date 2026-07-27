Момичетата на България до 12 г. трети на турнир от Европейската отборна купа в Чехия

Националният отбор на България за момичета до 12 години завърши на трето място на турнира от Европейската отборна купа в Раковник (Чехия). Българките загубиха с 0:3 от Великобритания в решаващия мач за класиране на финалите на осемте най-добри отбора в Европа.

Преди този двубой България постигна три победи – с 3:0 над Армения, с 3:0 над Люксембург и с 3:0 над Полша, а единственото поражение беше с 0:3 от домакините от Чехия.

В първата среща на сингъл срещу Великобритания Кайра Алексиева загуби с 2:6, 3:6, а след това Ния Синчанова отстъпи със 6:7(1), 4:6. В срещата на двойки Рая Карабова и Ния Синчанова загубиха с 4:6, 3:6.

България беше представена от Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора), Кайра Алексиева (ТК „Хасково 2015", гр. Хасково) и Рая Карабова (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), с капитан Борис Попов.

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