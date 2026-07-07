Гоф с впечатляващ обрат срещу Пегула за място на полуфиналите на Уимбълдън

В дългоочаквания американски сблъсък на четвъртфиналите на Уимбълдън, Кори Гоф успя да пречупи съпротивата на Джесика Пегула и да си осигури място в голямата четворка на турнира. В двубой, изпълнен с тактическо надиграване и мощни удари от основната линия, 22-годишната Гоф се наложи с 4-6, 6-3, 6-3 след обрат, който остави публиката на Централния корт без дъх.

Джесика Пегула, която се намира в най-добрата си форма на трева в своята кариера, влезе в мача изключително концентрирано. Тя успя да наложи високо темпо с плоски удари, което затрудни Гоф в началото. Пегула реализира два пробива в първия сет и въпреки че Гоф успя да върне един, по-опитната американка затвори частта с 6-4. Статистиката показа, че в този сет Пегула е спечелила 56% от общите точки, доминирайки в разиграванията.

Our first semi-finalist. Her first semi-final.



Coco Gauff advances to a maiden final four at The Championships 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vSITDm1KCG — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

Във втория сет Кори Гоф започна да намира ритъма си, разчитайки на феноменалното си движение по корта и подобрения сервис. Тя реализира 2 аса в тази част и значително намали грешките си. Гоф успя да пробие сервиса на Пегула в ключов момент и изравни резултата в сетовете след 6-3. Решителната трета част премина изцяло под диктовката на седмата в света, която спечели 58% от точките в сета и реализира три пробива, за да подпечата победата си с крайното 6-3.

Сервисът на Гоф се оказа нейното най-силно оръжие, но и източник на напрежение. Тя завърши мача със 7 аса, но и със същия брой двойни грешки. Въпреки това, тя беше безмилостна при възможностите за пробив, реализирайки 5 от 5 шанса. От своя страна, Пегула показа стабилност при първия си сервис (68% влизане), но не успя да се противопостави на агресивната игра на Гоф в края на мача. Общият брой на спечелените точки беше 87 на 77 в полза на младата звезда.

С този успех Кори Гоф продължава своя поход към първа титла от Уимбълдън, показвайки, че е способна да намира изход дори от най-трудните ситуации. За Джесика Пегула остава разочарованието от пропуснатия шанс, въпреки че тя записа един от най-силните си турнири на „свещената трева“.

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Снимки: Imago