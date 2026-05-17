Конър Макгрегър се завръща срещу Макс Холоуей на UFC 329

Официално е: Конър Макгрегър се завръща в октагона.

В събота, по време на излъчването на UFC Vegas 117, беше обявено, че завръщането на Макгрегър ще бъде главен двубой на UFC 329. Там той ще се изправи срещу Макс Холоуей в дългоочакван реванш след първата им среща през 2013 г. Галавечерта ще се проведе на 11 юли в T-Mobile Arena в Лас Вегас и ще бъде кулминацията на Международната бойна седмица за 2026 г.

Макгрегър се завръща след петгодишно отсъствие, което започна, след като счупи крака си в третия мач срещу Дъстин Порие през 2021 г. Ирландската суперзвезда трябваше да се бие още през 2024 г. срещу Майкъл Чандлър, но счупен пръст на крака го принуди да се оттегли от събитието само седмици преди датата на двубоя.

След тази контузия дълго се носеха слухове за завръщането на Макгрегър, но нищо не беше финализирано и за известно време изглеждаше, че той може би вече е изиграл последната си битка.

Новината, че UFC ще организира специално събитие в Белия дом, обаче мотивира Макгрегър да се върне в залата и да влезе отново в бойна форма. Въпреки че не попадна в картата за събитието на 14 юни във Вашингтон, той продължи подготовката си и сега се очаква да се бие през юли.

Що се отнася до Холоуей, реваншът срещу Макгрегър идва 13 години по-късно, след като той отдавна се утвърди като един от най-добрите бойци в света. След загубата от Макгрегър през 2013 г., хаваецът записа забележителна серия от 13 поредни победи, която включваше два поредни успеха над Жозе Алдо за спечелване и защита на титлата в категория перо.

Най-впечатляващото му представяне беше на UFC 300, където той постигна един от най-великите нокаути в историята на UFC, поваляйки Джъстин Гейджи само секунда преди края на мача им.

В последната си битка Холоуей загуби със съдийско решение от Чарлс Оливейра в мач за титлата „BMF“, но сега хавайският боец ще се опита да се върне на победния път, като същевременно търси отмъщение за загубата си от Макгрегър.

Останалата част от бойната карта на UFC 329 изглежда така:

Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет

Кори Сандхаген срещу Марио Баутиста

Брандън Ройвал срещу Лон'ър Кавана

Гейбъл Стивсън срещу Елиша Елисън

Подгряващи:

Робърт Уитакър срещу Никита Крилов

Люк Райли срещу Кай Камака III

Деймиън Пинас срещу Сезар Алмейда

Коди Гарбрандт срещу Ейдриън Янез

Трейси Кортез срещу Уан Цун

Оди Озбърн срещу Коди Дърдън