Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър Макгрегър се завръща срещу Макс Холоуей на UFC 329

Конър Макгрегър се завръща срещу Макс Холоуей на UFC 329

  • 17 май 2026 | 08:44
  • 336
  • 0

Официално е: Конър Макгрегър се завръща в октагона.

В събота, по време на излъчването на UFC Vegas 117, беше обявено, че завръщането на Макгрегър ще бъде главен двубой на UFC 329. Там той ще се изправи срещу Макс Холоуей в дългоочакван реванш след първата им среща през 2013 г. Галавечерта ще се проведе на 11 юли в T-Mobile Arena в Лас Вегас и ще бъде кулминацията на Международната бойна седмица за 2026 г.

Макгрегър се завръща след петгодишно отсъствие, което започна, след като счупи крака си в третия мач срещу Дъстин Порие през 2021 г. Ирландската суперзвезда трябваше да се бие още през 2024 г. срещу Майкъл Чандлър, но счупен пръст на крака го принуди да се оттегли от събитието само седмици преди датата на двубоя.

След тази контузия дълго се носеха слухове за завръщането на Макгрегър, но нищо не беше финализирано и за известно време изглеждаше, че той може би вече е изиграл последната си битка.

Новината, че UFC ще организира специално събитие в Белия дом, обаче мотивира Макгрегър да се върне в залата и да влезе отново в бойна форма. Въпреки че не попадна в картата за събитието на 14 юни във Вашингтон, той продължи подготовката си и сега се очаква да се бие през юли.

Що се отнася до Холоуей, реваншът срещу Макгрегър идва 13 години по-късно, след като той отдавна се утвърди като един от най-добрите бойци в света. След загубата от Макгрегър през 2013 г., хаваецът записа забележителна серия от 13 поредни победи, която включваше два поредни успеха над Жозе Алдо за спечелване и защита на титлата в категория перо.

Най-впечатляващото му представяне беше на UFC 300, където той постигна един от най-великите нокаути в историята на UFC, поваляйки Джъстин Гейджи само секунда преди края на мача им.

В последната си битка Холоуей загуби със съдийско решение от Чарлс Оливейра в мач за титлата „BMF“, но сега хавайският боец ще се опита да се върне на победния път, като същевременно търси отмъщение за загубата си от Макгрегър.

Останалата част от бойната карта на UFC 329 изглежда така:

Беноа Сен Дени срещу Пади Пимблет
Кори Сандхаген срещу Марио Баутиста
Брандън Ройвал срещу Лон'ър Кавана
Гейбъл Стивсън срещу Елиша Елисън

Подгряващи:

Робърт Уитакър срещу Никита Крилов
Люк Райли срещу Кай Камака III
Деймиън Пинас срещу Сезар Алмейда
Коди Гарбрандт срещу Ейдриън Янез
Трейси Кортез срещу Уан Цун
Оди Озбърн срещу Коди Дърдън

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Пълен комплект медали за България в първия ден на Европейското първенство по самбо в Тбилиси

Пълен комплект медали за България в първия ден на Европейското първенство по самбо в Тбилиси

  • 17 май 2026 | 01:20
  • 794
  • 0
Владимир Владимиров стана абсолютен шампион на 23-ото издание на „Батановска сила“

Владимир Владимиров стана абсолютен шампион на 23-ото издание на „Батановска сила“

  • 16 май 2026 | 20:06
  • 1105
  • 0
Стефан Стефанов спечели сребърен медал на Европейското първенство по борба за юноши

Стефан Стефанов спечели сребърен медал на Европейското първенство по борба за юноши

  • 16 май 2026 | 19:55
  • 1052
  • 0
Младите боксьори на Локомотив София завършиха на първо място в Плевен

Младите боксьори на Локомотив София завършиха на първо място в Плевен

  • 16 май 2026 | 19:01
  • 834
  • 0
Нейт Диаз съветва бойците да последват примера му и да бъдат свободни агенти

Нейт Диаз съветва бойците да последват примера му и да бъдат свободни агенти

  • 16 май 2026 | 17:50
  • 801
  • 0
"Все по-малко младежи имат интерес да спортуват", заяви Атанас Николов в Плевен

"Все по-малко младежи имат интерес да спортуват", заяви Атанас Николов в Плевен

  • 16 май 2026 | 17:42
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 971
  • 1
Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 164913
  • 1167
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 39634
  • 55
Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

  • 17 май 2026 | 04:33
  • 2596
  • 2
Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

  • 17 май 2026 | 06:27
  • 2214
  • 0
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 37643
  • 55