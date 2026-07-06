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  3. Матео Стаматов премина в грузинския Торпедо

Матео Стаматов премина в грузинския Торпедо

  • 6 юли 2026 | 16:00
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Матео Стаматов премина в грузинския Торпедо

Втори български футболист се премести това лято в първенството на Грузия, след като днес Торпедо (Кутаиси) обяви привличането на левия бранител от Септември (София) Матео Стаматов.

Защитникът вече е в Грузия, премина успешно медицинските тестове и подписа договор с клуба по схемата 2+1 години. Клаузата за третата година в договора е при взаимно споразумение на двете страни.

През последната година в столичния отбор той записа 21 мача и 3 асистенции във всички турнири, след като пристигна на стадиона в "Драгалевци" през октомври 2025 година. Преди това в продължение на шест месеца беше без отбор след напускането на руския Пари Нижни Новгород.

Преди няколко седмици в Грузия се премести и доскорошният капитан на ЦСКА Иван Турицов, който подписа с Динамо (Батуми).

Иван Турицов подписа с новия си клуб
Иван Турицов подписа с новия си клуб
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