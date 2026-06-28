Още една юноша на Септември подписа първи професионален договор с клуба

Септември (София) обяви, че сключва първи професионален договор с юношата на клуба Виктор Добрев. 17-годишният футболист е бил част от всички национални гарнитури на България и прави дебюта си в родния елит едва на 15 години. През изминалия сезон Добрев бе част както от втория тим на Септември, така и от този до 18 години, който спечели титлата в Елитната група и си осигури участие в Младежката Шампионска лига.

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Ето какво пишат от клуба:

ПФК Септември подписа първи професионален договор с Виктор Добрев!

Поредното дете на Академия Септември направи своята следваща голяма крачка към професионалния футбол.

Роден на 28 април 2009 г., Виктор Добрев е част от семейството на Септември още от 6-годишна възраст. През целия си път в Академията той неизменно се отличаваше като един от най-талантливите футболисти на своето поколение – със своята скорост, креативност, футболен интелект и силен характер.

Голяма част от развитието си Виктор преминава, състезавайки се срещу по-големи от него футболисти, което допринася за неговото израстване и изграждане като състезател.

Неизменна част от всички детски и юношески национални гарнитури на България, той прави своя дебют в Първа лига едва на 15-годишна възраст.

През изминалия сезон Виктор беше важна част както от дублиращия отбор на Септември, така и от състава до 18 години, който заслужено спечели титлата в Елитната юношеска група и си осигури участие в Младежката Шампионска лига.

Днес първият професионален договор е поредната стъпка в неговия път. Път, започнал преди години в Академия Септември и продължаващ с още по-големи цели.

Честито, Вико! Пожелаваме ти здраве, постоянство и още много успехи с екипа на Септември!

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