Девет българчета започнаха с победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Девет български тенисисти (четирима юноши и пет девойки) постигнаха победи на старта на основните схеми на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.

Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Дема". Състезателите са разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четири при девойките, като победителите във всяка група ще се класират за четвъртфиналите.

При юношите победи записаха Мартин Бонев, Якуб Ясин, Дамян Аврамовски и Кристиан Стефанов, а при девойките – Нина Нокова, Рада Колева, Ива Йорданова, Антония Станева и Изабела Жечева.

Резултати от първия кръг в груповата фаза

Юноши

Група А

Якуб Ясин – Симон Фрийснегер (Австрия) 6:3, 6:1

Никола Божилов – Джошуа Оливър Цап (Швейцария) 1:6 и отказване на Божилов

Група B

Мартин Бонев – Леонардо Барберо (Италия) 6:4, 3:6, 10:5

Ноа Брунер (Австрия) – Александру Дариус Кречун (Румъния) 7:6(2), 6:4

Група C

Дамян Аврамовски – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:2, 6:4

Сандро Вебер (Швейцария) – Богдистий Григорий (Украйна) 6:3, 6:4

Група D

Берк Изабетов – Матей Суку (Румъния) 2:6, 1:6

Ерик Баденес Хинер (Испания) – Теодор Крайчев (Великобритания) 6:1, 6:1

Група E

Джейсън Гладуиш – Лукас Мьорлен (Швейцария) 1:6, 3:6

Тудор Амитителоае (Румъния) – Паоло Мангианте (Италия) 6:3, 6:3

Група F

Кристиан Стефанов – Доминик Чопек (Великобритания) 4:6, 7:5, 10:2

Марко Алексовски (Република Северна Македония) – Йоанис Моцакос (Гърция) 6:3, 6:0

Група G

Момчил Марков – Александър Пономарьов (Русия) 5:7, 6:3, 5:10

Дмитро Малиев (Украйна) – Виторио Пелуфо (Италия) 6:1, 7:5

Група H

Васил Русинов – Лоренцо Рампинели (Италия) 0:6, 4:6

Диего Сантиаго (Испания) – Яков Лифчиц (Израел) 6:1, 4:6, 10:7

Девойки

Група А

Радост Тихомирова – Анастасия Архипова (Украйна) 0:6, 3:6

Алексия Брабете (Румъния) – Клаудия Галиета (Италия) 6:1, 7:6(6)

Група B

Зара Минева – Елиза Негоица (Румъния) 6:7(3), 6:7(2)

Сирма Манчева – Радостина Шопова (Великобритания) 1:6, 3:6

Група C

Нина Нокова – Аурора Ди Гаетано (Италия) 6:4, 4:6, 10:6

Евелина Йоана Бичир (Румъния) – Милана Коновалова (Русия) 6:4, 6:3

Група D

Вивиан Енева – Алексия Еначе (Румъния) 2:6, 0:6

Калина Фъртунова – Анна Башкатова (Украйна) 0:6, 1:6

Група E

Рада Колева – Симона Попова 3:6, 6:3, 10:6

Теодора Петре (Румъния) – Луана Йонеску (Румъния) 6:2, 6:3

Група F

Ива Йорданова – Андрея-Елиана Неакшу (Румъния) 6:1 и отказване на Неакшу

Радина Средкова – Патрисия Кручиат (Румъния) 3:6, 2:6

Група G

Антония Станева – Саша Папу (Румъния) 6:3, 6:1

София Яроцка (Украйна) – Ирем Озбайрам (Турция) 6:1, 7:6(4)

Група H

Изабела Жечева – Илинка Ница (Румъния) 7:6(3), 6:2

Надя Кнежевич (Черна гора) – Саанви Мисра (Индия) 6:2, 6:1

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