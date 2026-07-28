Девет българчета започнаха с победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Девет български тенисисти (четирима юноши и пет девойки) постигнаха победи на старта на основните схеми на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.
Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Дема". Състезателите са разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четири при девойките, като победителите във всяка група ще се класират за четвъртфиналите.
При юношите победи записаха Мартин Бонев, Якуб Ясин, Дамян Аврамовски и Кристиан Стефанов, а при девойките – Нина Нокова, Рада Колева, Ива Йорданова, Антония Станева и Изабела Жечева.
Резултати от първия кръг в груповата фаза
Юноши
Група А
Якуб Ясин – Симон Фрийснегер (Австрия) 6:3, 6:1
Никола Божилов – Джошуа Оливър Цап (Швейцария) 1:6 и отказване на Божилов
Група B
Мартин Бонев – Леонардо Барберо (Италия) 6:4, 3:6, 10:5
Ноа Брунер (Австрия) – Александру Дариус Кречун (Румъния) 7:6(2), 6:4
Група C
Дамян Аврамовски – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:2, 6:4
Сандро Вебер (Швейцария) – Богдистий Григорий (Украйна) 6:3, 6:4
Група D
Берк Изабетов – Матей Суку (Румъния) 2:6, 1:6
Ерик Баденес Хинер (Испания) – Теодор Крайчев (Великобритания) 6:1, 6:1
Група E
Джейсън Гладуиш – Лукас Мьорлен (Швейцария) 1:6, 3:6
Тудор Амитителоае (Румъния) – Паоло Мангианте (Италия) 6:3, 6:3
Група F
Кристиан Стефанов – Доминик Чопек (Великобритания) 4:6, 7:5, 10:2
Марко Алексовски (Република Северна Македония) – Йоанис Моцакос (Гърция) 6:3, 6:0
Група G
Момчил Марков – Александър Пономарьов (Русия) 5:7, 6:3, 5:10
Дмитро Малиев (Украйна) – Виторио Пелуфо (Италия) 6:1, 7:5
Група H
Васил Русинов – Лоренцо Рампинели (Италия) 0:6, 4:6
Диего Сантиаго (Испания) – Яков Лифчиц (Израел) 6:1, 4:6, 10:7
Девойки
Група А
Радост Тихомирова – Анастасия Архипова (Украйна) 0:6, 3:6
Алексия Брабете (Румъния) – Клаудия Галиета (Италия) 6:1, 7:6(6)
Група B
Зара Минева – Елиза Негоица (Румъния) 6:7(3), 6:7(2)
Сирма Манчева – Радостина Шопова (Великобритания) 1:6, 3:6
Група C
Нина Нокова – Аурора Ди Гаетано (Италия) 6:4, 4:6, 10:6
Евелина Йоана Бичир (Румъния) – Милана Коновалова (Русия) 6:4, 6:3
Група D
Вивиан Енева – Алексия Еначе (Румъния) 2:6, 0:6
Калина Фъртунова – Анна Башкатова (Украйна) 0:6, 1:6
Група E
Рада Колева – Симона Попова 3:6, 6:3, 10:6
Теодора Петре (Румъния) – Луана Йонеску (Румъния) 6:2, 6:3
Група F
Ива Йорданова – Андрея-Елиана Неакшу (Румъния) 6:1 и отказване на Неакшу
Радина Средкова – Патрисия Кручиат (Румъния) 3:6, 2:6
Група G
Антония Станева – Саша Папу (Румъния) 6:3, 6:1
София Яроцка (Украйна) – Ирем Озбайрам (Турция) 6:1, 7:6(4)
Група H
Изабела Жечева – Илинка Ница (Румъния) 7:6(3), 6:2
Надя Кнежевич (Черна гора) – Саанви Мисра (Индия) 6:2, 6:1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google