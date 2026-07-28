Нишикори върна времето назад с трудна победа във Вашингтон

Бившият шампион Кей Нишикори отбеляза паметен момент в своя прощален сезон, след като се наложи над Шан Дзюнчън в първия кръг на АТР 500 турнира „Мубадала Ди Си Оупън“.

36-годишната японска звезда, която спечели титлата във Вашингтон през 2015 г., победи Шан с 6:7(3), 6:3, 6:4 за два часа и 31 минути. В първия си мач от АТР тура за сезона Нишикори разчиташе на характерната си издръжливост, за да направи обрат след загубен сет и да продължи напред.

„Беше страхотен мач, заяви Нишикори, който не допусна нито една точка за пробив в двубоя. - Не беше лесно. Започнах малко колебливо, но но във втория сет играта ми се подобри. А в третия сет мисля, че играх наистина солидно. Сервисът ми днес беше добър.“

С тази победа бившият номер 4 в света записа първия си успех в АТР тура от май миналата година, когато победи Лърнър Тиен в първия кръг в Женева. Японската звезда вече има поне по една победа на ниво тур в 20 последователни сезона, като серията датира от 2007 г.

При деветото си и последно участие в основната схема във Вашингтон, Нишикори ще се изправи в следващия кръг срещу осмия поставен Артур Фис или звездата Рафаел Ходар.

В други мачове от понеделник Тейлър Фриц започна поредния си опит за спечелване на първа титла за 2026 г., като записа своята 250-а победа на твърди кортове.

Третият поставен американец вкара едва 51% от първите си сервиси, но спаси и четирите точки за пробив, за да постигне победа в първия кръг с 6:3, 6:4 срещу Зизу Бергс. Фриц участва в третия си турнир от категория АТР 500 за сезона, като достигна финал в Далас, където имаше три мачбола срещу Бен Шелтън, и в Хале, където загуби от Франсис Тиафо.

2️⃣5️⃣0️⃣ (and counting) @Taylor_Fritz97 sails past Bergs 6-3 6-4 for a milestone 250th hard court win at #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/RPqwFPd6Fz — Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2026

„Просто начинът, по който се измъкнах от тези сервис геймове, каза Фриц, попитан от какво е най-доволен. - Той имаше няколко шанса за пробив, но когато спечелих първия си сервис гейм и поведох с пробив във втория, почувствах, че инерцията е на моя страна. Наистина е добре да се измъкнеш от такива геймове и да завършиш мача без допуснат пробив.“

Фриц се състезава за първи път след достигането си до четвъртфиналите на Уимбълдън, където имаше проблеми с контузия в коляното при загубата си в три сета от Александър Зверев. Номер 10 в ранглистата на АТР Фриц ще се изправи срещу сънародника си Томи Пол или Камил Майхжак.

По-рано Лоренцо Музети водеше срещу сънародника си Матео Арналди с 6:0, 3:1, когато последният се отказа.

No one wanted it to end like this 😮



Lorenzo Musetti is back with a win as Arnaldi is forced to retire in the second set #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/bbEY28Ojm6 — Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2026

Алехандро Табило откри програмата в понеделник с победа над бившия финалист във Вашингтон Талон Грикспор със 7:6(3), 4:6, 6:4. След като достигна четвъртия кръг на Ролан Гарос през юни, Табило записа само една победа в седем мача, но чилиецът постигна важен успех при дебюта си в столицата на САЩ.

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