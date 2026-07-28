Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: БФС представя Трефолони за шеф на съдиите
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нишикори върна времето назад с трудна победа във Вашингтон

Нишикори върна времето назад с трудна победа във Вашингтон

  • 28 юли 2026 | 09:29
  • 528
  • 0
Нишикори върна времето назад с трудна победа във Вашингтон

Бившият шампион Кей Нишикори отбеляза паметен момент в своя прощален сезон, след като се наложи над Шан Дзюнчън в първия кръг на АТР 500 турнира „Мубадала Ди Си Оупън“.

36-годишната японска звезда, която спечели титлата във Вашингтон през 2015 г., победи Шан с 6:7(3), 6:3, 6:4 за два часа и 31 минути. В първия си мач от АТР тура за сезона Нишикори разчиташе на характерната си издръжливост, за да направи обрат след загубен сет и да продължи напред.

„Беше страхотен мач, заяви Нишикори, който не допусна нито една точка за пробив в двубоя. - Не беше лесно. Започнах малко колебливо, но но във втория сет играта ми се подобри. А в третия сет мисля, че играх наистина солидно. Сервисът ми днес беше добър.“

С тази победа бившият номер 4 в света записа първия си успех в АТР тура от май миналата година, когато победи Лърнър Тиен в първия кръг в Женева. Японската звезда вече има поне по една победа на ниво тур в 20 последователни сезона, като серията датира от 2007 г.

При деветото си и последно участие в основната схема във Вашингтон, Нишикори ще се изправи в следващия кръг срещу осмия поставен Артур Фис или звездата Рафаел Ходар.

В други мачове от понеделник Тейлър Фриц започна поредния си опит за спечелване на първа титла за 2026 г., като записа своята 250-а победа на твърди кортове.

Третият поставен американец вкара едва 51% от първите си сервиси, но спаси и четирите точки за пробив, за да постигне победа в първия кръг с 6:3, 6:4 срещу Зизу Бергс. Фриц участва в третия си турнир от категория АТР 500 за сезона, като достигна финал в Далас, където имаше три мачбола срещу Бен Шелтън, и в Хале, където загуби от Франсис Тиафо.

„Просто начинът, по който се измъкнах от тези сервис геймове, каза Фриц, попитан от какво е най-доволен. - Той имаше няколко шанса за пробив, но когато спечелих първия си сервис гейм и поведох с пробив във втория, почувствах, че инерцията е на моя страна. Наистина е добре да се измъкнеш от такива геймове и да завършиш мача без допуснат пробив.“

Фриц се състезава за първи път след достигането си до четвъртфиналите на Уимбълдън, където имаше проблеми с контузия в коляното при загубата си в три сета от Александър Зверев. Номер 10 в ранглистата на АТР Фриц ще се изправи срещу сънародника си Томи Пол или Камил Майхжак.

По-рано Лоренцо Музети водеше срещу сънародника си Матео Арналди с 6:0, 3:1, когато последният се отказа.

Алехандро Табило откри програмата в понеделник с победа над бившия финалист във Вашингтон Талон Грикспор със 7:6(3), 4:6, 6:4. След като достигна четвъртия кръг на Ролан Гарос през юни, Табило записа само една победа в седем мача, но чилиецът постигна важен успех при дебюта си в столицата на САЩ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

  • 28 юли 2026 | 06:06
  • 2770
  • 0
Бен Шелтън: Има толкова много неща, от които съм разочарован

Бен Шелтън: Има толкова много неща, от които съм разочарован

  • 27 юли 2026 | 16:35
  • 1027
  • 0
Наоми Осака: Аз всъщност не искам да бъда известна

Наоми Осака: Аз всъщност не искам да бъда известна

  • 27 юли 2026 | 12:10
  • 1543
  • 1
Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

  • 27 юли 2026 | 10:30
  • 927
  • 0
Григор продължава да се изкачва, нови рекордни класирания за Иванов и Василев

Григор продължава да се изкачва, нови рекордни класирания за Иванов и Василев

  • 27 юли 2026 | 09:15
  • 22135
  • 9
Момчетата до 12 г. с две победи и две загуби на турнир от Европейската отборна купа в Истанбул

Момчетата до 12 г. с две победи и две загуби на турнир от Европейската отборна купа в Истанбул

  • 27 юли 2026 | 09:01
  • 614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 1303
  • 1
БФС представя новия шеф на съдиите

БФС представя новия шеф на съдиите

  • 28 юли 2026 | 10:25
  • 671
  • 1
Левски заминава за битката в Крайова

Левски заминава за битката в Крайова

  • 28 юли 2026 | 09:23
  • 4622
  • 16
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 28353
  • 28
ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

  • 27 юли 2026 | 23:10
  • 139638
  • 574
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 13875
  • 2