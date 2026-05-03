Изгнанието приключи - Шалке се завърна в Бундеслигата

Шалке 04 се завърна в елита на Германия! Това стана факт, след като отборът от Гелзенкирхер надделя с минималното 1:0 в срещата от 32-рия кръг срещу Фортуна (Дюселдорф) с минималното 1:0 и вече дори на теория няма как да падне по-ниско от второто място, което гарантира място в Бундеслигата за предстоящия сезон 2026/2027.
Големият герой на вечерта бе Кенан Караман, който вкара единственият гол в мача в 15-ата минута.
Това ще бъде първо участие обратно в елита за един от традиционните германски клубове от сезон 2022/2023 г. Тогава тимът се бе завърнал отново Бундеслигата след кратко изгнание в по-ниските дивизии, но успя да се задържи само един сезон обратно сред най-добрите.