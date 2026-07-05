Христо Янев: Басовете ни със Стоичков не завършваха добре

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев гостува в подкаста „Код спорт“, където говори по всички теми, свързани с „червените“ преди началото на новия сезон. Той се върна към финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив и загубеното дерби с Левски, като коментира селекцията на „армейците“ и предстоящия двубой с Дери Сити в Лига Европа.

Янев разказа за първи път и редица любопитни случки от богата си футболна кариера с емблематични личности като Христо Стоичков, Любо Пенев, Васил Божков, Венци Стефанов и Гриша Ганчев.

А как Христо Янев е подписал с ЦСКА като футболист, защо е играл в националния отбор като ляв бек, какви облози е правел със Стоичков, как е взел номера на Оливие Жиру в Гренобъл и още неразказани истории – гледайте в епизода.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google