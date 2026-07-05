Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Христо Янев: Басовете ни със Стоичков не завършваха добре

Христо Янев: Басовете ни със Стоичков не завършваха добре

  • 5 юли 2026 | 12:21
  • 1893
  • 3

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев гостува в подкаста „Код спорт“, където говори по всички теми, свързани с „червените“ преди началото на новия сезон. Той се върна към финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив и загубеното дерби с Левски, като коментира селекцията на „армейците“ и предстоящия двубой с Дери Сити в Лига Европа.

Янев разказа за първи път и редица любопитни случки от богата си футболна кариера с емблематични личности като Христо Стоичков, Любо Пенев, Васил Божков, Венци Стефанов и Гриша Ганчев.

А как Христо Янев е подписал с ЦСКА като футболист, защо е играл в националния отбор като ляв бек, какви облози е правел със Стоичков, как е взел номера на Оливие Жиру в Гренобъл и още неразказани истории – гледайте в епизода.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Найденов недоволен: Вдигаме пак тренировките на пет дневно

Найденов недоволен: Вдигаме пак тренировките на пет дневно

  • 5 юли 2026 | 09:32
  • 6227
  • 8
Беласица вкара пет на Кюстендил

Беласица вкара пет на Кюстендил

  • 5 юли 2026 | 09:24
  • 1411
  • 4
Локо (Сф) "лети" при Любо Пенев, но три гола и три греди не стигнаха за успех

Локо (Сф) "лети" при Любо Пенев, но три гола и три греди не стигнаха за успех

  • 4 юли 2026 | 21:19
  • 9509
  • 6
Тунчев: Чакаме нападател

Тунчев: Чакаме нападател

  • 4 юли 2026 | 21:15
  • 3372
  • 2
Генчев: Водим разговори с двама, дано дойдат скоро

Генчев: Водим разговори с двама, дано дойдат скоро

  • 4 юли 2026 | 21:04
  • 2809
  • 1
ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

  • 4 юли 2026 | 20:51
  • 24508
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

  • 5 юли 2026 | 13:16
  • 5800
  • 5
Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

  • 5 юли 2026 | 10:15
  • 19694
  • 26
Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

  • 5 юли 2026 | 12:18
  • 2015
  • 0
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 1426
  • 2
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 3638
  • 2
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с български привкус

  • 5 юли 2026 | 08:19
  • 6007
  • 0