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  3. ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

  • 5 юли 2026 | 17:49
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ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

От ЦСКА се похвалиха, че вече 20 000 привърженици са се сдобили с фен картата, чрез която ще става закупуването на абонаментни карти или билети за мачовете на "червените" на стадион "Българска армия". Както е известно, от клуба правят обиколка из градовете в България, за да могат всички желаещи да се сдобият с ценната пластика.

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност
Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

Ето какво пишат от Борисовата градина:

"20 000! Червената вълна поставя нови рекорди! Вече 20 000 армейски сърца – от всички точки на България, се сдобиха с новата фен карта на ЦСКА! А интересът не спира да расте и да расте... Да – ние сме родени за величие, и отново го доказваме! Благодарим на уникалната армейска общност за огромната подкрепа и любов към клуба – където и да отидем, червените легиони ни очакват!

Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"
Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

Фен № 20 000, който направи своята регистрация, е Васил Койновски от Трявна. Той получи специална изненада – футболна топка с автографи на играчите на тима и възможност да посети нашия храм и най-доброто място за футбол на Балканите - "Българска армия", заедно със своята приятелка. Момент, който двамата със сигурност ще помнят цял живот!

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Министър Керязов за "Армията": Държавата по никакъв начин няма да пречи, а ще помага

Фен картата на ЦСКА сбъдва голямата ни мечта - да се върнем там, където принадлежим. Стадионът ни ще предлага най-високо ниво на сигурност, комфорт и неповторимо изживяване, а родителите ще могат спокойно да посещават двубоите на любимия отбор с децата си.

Кампанията ни набира шампионска скорост – през този уикенд посетихме Видин, Монтана и Самоков. Без почивен ден продължава да работи централния пункт в София, а скоро продължаваме и в още градове във всички точки на България!".

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