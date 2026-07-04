Тунис отново остана без селекционер след злополучния Мондиал

Ерве Ренар обяви оставката си като селекционер на Тунис след края на участието на тима на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Ренар бе изключително любопитен случай, тъй като предходният наставник на тунизийците Сабри Ламуши изведе тима в първия му мач на световните футболни финали, загубен от Швеция с 1:5. Под ръководството на новия селекционер африканците не спечелиха нито точка в следващите два мача и отпаднаха безславно след нови поражения от Япония с 0:4 и от Нидерландия с 1:3.

“Преди да си тръгна, искам да изразя най-искрената си благодарност към федерацията за това, че ми даде възможността да участвам на Световното първенство през 2026 г. Беше чест да нося цветовете на Тунис и да преживея това незабравимо преживяване. Пожелавам на тунизийския отбор всичко най-добро за в бъдеще. Уверен съм, че той ще продължи да расте, да радва цялата нация и да пише прекрасни страници в своята история. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това приключение. Пожелавам на всички вас голям успех в бъдеще. Моето приключение приключи”, обяви Ренар в социалните мрежи.

🇹🇳 "Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la FTF pour m’avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026. Mon aventure prend fin"



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hervé Renard a officialisé son départ à la tête de la sélection tunisienne. pic.twitter.com/DJSi4druc6 — RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2026

Специалистът си тръгва от втори пост като национален селекционер само в рамките на няколко месеца, след като тази пролет бе уволнен от Саудитска Арабия, въпреки че той изведе тима до участие на финалите в Северна Америка.

Саудитска Арабия уволни селекционера си по-малко от два месеца преди началото на Мондиал 2026

Тунис от своя страна, макар и афишираните големи амбиции на последните два Мондиала, все още не може да прескочи груповата фаза и да се класира за елиминационния етап.

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