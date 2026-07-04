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Тунис отново остана без селекционер след злополучния Мондиал

  • 4 юли 2026 | 22:19
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Тунис отново остана без селекционер след злополучния Мондиал

Ерве Ренар обяви оставката си като селекционер на Тунис след края на участието на тима на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Ренар бе изключително любопитен случай, тъй като предходният наставник на тунизийците Сабри Ламуши изведе тима в първия му мач на световните футболни финали, загубен от Швеция с 1:5. Под ръководството на новия селекционер африканците не спечелиха нито точка в следващите два мача и отпаднаха безславно след нови поражения от Япония с 0:4 и от Нидерландия с 1:3.

“Преди да си тръгна, искам да изразя най-искрената си благодарност към федерацията за това, че ми даде възможността да участвам на Световното първенство през 2026 г. Беше чест да нося цветовете на Тунис и да преживея това незабравимо преживяване. Пожелавам на тунизийския отбор всичко най-добро за в бъдеще. Уверен съм, че той ще продължи да расте, да радва цялата нация и да пише прекрасни страници в своята история. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това приключение. Пожелавам на всички вас голям успех в бъдеще. Моето приключение приключи”, обяви Ренар в социалните мрежи.

Специалистът си тръгва от втори пост като национален селекционер само в рамките на няколко месеца, след като тази пролет бе уволнен от Саудитска Арабия, въпреки че той изведе тима до участие на финалите в Северна Америка.

Саудитска Арабия уволни селекционера си по-малко от два месеца преди началото на Мондиал 2026
Саудитска Арабия уволни селекционера си по-малко от два месеца преди началото на Мондиал 2026

Тунис от своя страна, макар и афишираните големи амбиции на последните два Мондиала, все още не може да прескочи груповата фаза и да се класира за елиминационния етап.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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