Саудитска Арабия уволни селекционера си по-малко от два месеца преди началото на Мондиал 2026

Французинът Ерве Ренар обяви в петък, че е уволнен от поста си на селекционер на националния тим на Саудитска Арабия по-малко от два месеца преди началото на Световното първенство. Той за втори път бе треньор на отбора, след като изкара първия си период между 2019 и 2023 година.

"Това е футболът. Саудитска Арабия се класира седем пъти на Световно първенство, като два пъти с мен. И само един треньор се е класирал и водил тима и на световни финали и това пак съм аз през 2022 година. Ще ми остане поне тази гордост", каза специалистът по телефона за RMC Sport.

Saudi Arabia 🇸🇦 officially has sacked Herve Renard with virtually less than two months to the start of the 2026 FIFA World Cup. pic.twitter.com/k1CRtEwAKw — Mohammed Awal Hudu (@AwalMoHudu) April 17, 2026

След разочароващ престой начело на женския национален отбор на Франция 57-годишният Ренар се върна като треньор на тима на Саудитска Арабия след уволнението на Роберто Манчини след загубата от Япония с 0:2 в световните квалификации. Самият италианец го наследи начело на отбора през 2023 година. Той имаше договор с федерацията до 2027 година, но бе уволнен заради незадоволителни резултати, като имаше седем победи, пет равенства и шест загуби в 18 мача.

Тимът на Саудитска Арабия се класира с Ренар за световните финали и попадна в Група "H" заедно с Испания, Уругвай и Кабо Верде. По време на последното Световно първенство в Катар в края на 2022 година тимът с французина за селекционер записа победа в групата срещу бъдещия световен шампион Аржентина с 2:1. Саудитците обаче допуснаха две загуби в последните си контроли в края на март - от Египет с 0:4 и от Сърбия с 1:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages