Саудитска Арабия уволни селекционера си по-малко от два месеца преди началото на Мондиал 2026

Французинът Ерве Ренар обяви в петък, че е уволнен от поста си на селекционер на националния тим на Саудитска Арабия по-малко от два месеца преди началото на Световното първенство. Той за втори път бе треньор на отбора, след като изкара първия си период между 2019 и 2023 година.
"Това е футболът. Саудитска Арабия се класира седем пъти на Световно първенство, като два пъти с мен. И само един треньор се е класирал и водил тима и на световни финали и това пак съм аз през 2022 година. Ще ми остане поне тази гордост", каза специалистът по телефона за RMC Sport.
След разочароващ престой начело на женския национален отбор на Франция 57-годишният Ренар се върна като треньор на тима на Саудитска Арабия след уволнението на Роберто Манчини след загубата от Япония с 0:2 в световните квалификации. Самият италианец го наследи начело на отбора през 2023 година. Той имаше договор с федерацията до 2027 година, но бе уволнен заради незадоволителни резултати, като имаше седем победи, пет равенства и шест загуби в 18 мача.
Тимът на Саудитска Арабия се класира с Ренар за световните финали и попадна в Група "H" заедно с Испания, Уругвай и Кабо Верде. По време на последното Световно първенство в Катар в края на 2022 година тимът с французина за селекционер записа победа в групата срещу бъдещия световен шампион Аржентина с 2:1. Саудитците обаче допуснаха две загуби в последните си контроли в края на март - от Египет с 0:4 и от Сърбия с 1:2.
