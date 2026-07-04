Маргарита Маринкова пред Sportal.bg: Енергията на публиката ни помогна

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за жени до 20 години Маргарита Маринкова говори пред Sportal.bg след успеха на "лъвиците" с 86-56 над Румъния на старта на Европейското първенство, което се провежда в Самоков.

България "прегази" Румъния на старта на Европейското в Самоков

“Не очаквахме да е толкова лесно. Просто може би това, че сме домакини, енергията на публиката, енергията на състезателите доведоха до това силно първо полувреме. Нормално, след това имаше спад, момичетата успяха да запазят концентрация до края на целия мач.

Чисто баскетболно България надделя над Румъния с много агресивна защита, особено първото полувреме. Отвори ни се стрелбата, вкарахме лесни кошове, фауловете особено - защото имахме проблеми в контролите, но най-вече с агресивната защита.

Холандките са може би - те са претендентки за дивизия. Изпаднаха миналата година. Един от претендентите за влизане отново, така че доста ще е тежко утре и ще помоля пак, ако може да имаме подкрепата на публика.

Аз пожелавам на мъжкия национален отбор успех и съм убедена в успеха. Няма как с този състав с Александър Везенков да не го вземем този мач”, каза Маринкова.

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