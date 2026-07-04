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Деница Манолова и Гергана Маданкова грабнаха микрофона на Sportal.bg след успеха над Румъния

  • 4 юли 2026 | 21:26
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Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години победи с 86-56 Румъния на старта на Европейското първенство, което се провежда в "Арена СамЕлион" в Самоков, а след това две от звездите на тима Деница Манолова и Гергана Маданкова грабнаха микрофона на Sportal.bg, за да изразят емоциите си от срещата. Ето какво споделиха те.

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“Според теб, Гери, какво беше ключовото да спечелим този мач?”, попита Манолова.

“Според мен отборната игра много ни помогна и защитата. Борехме се, натискахме ги и така ще продължаваме занапред”, отговори Маданкова, а после на свой ред тя зададе въпрос към своята съотборничка: “Кое е най-силното ни качество?”

“Значи, според мен емоцията, която даваме на игрището, и отборната ни игра, че сме много сплотен отбор, ни помага да даваме такава разлика в мачовете и се надявам да продължаваме да даваме такава разлика”, каза в своя отговор Манолова, а накрая и двете отправиха послание пред нашата камера: “Очакваме ви на следващия мач!”

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Снимки: Sportal.bg

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