Легенда Панатинайкос се завръща в клуба, за да влезе в щаба на Желко Обрадович

Легендата на баскетболния Панатиниайкос Майк Батист напуска Торонто Раптърс и се завръща като помощник-треньор в гръцкия клуб, обяви собственикът на гранда от Атина Димитрис Янакопулос.
48-годишният Батист ще бъде помощник-треньор на бившия си наставник при "зелените" Желко Обрадович.
„Легендите никога не си тръгват... добре дошъл отново у дома“, написа Янакопулос в социалните мрежи.
Майк Батист приключи състезателната си кариера през 2014-а, след което се насочи към треньорството и през последните 3 години бе сред асистентите на Дарко Раякович в Торонто.
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Американецът игра 10 сезона в Панатинайкос, започвайки от 2003 година, като спечели Евролигата три пъти (2007, 2009, 2011). Той е печелил гръцкото първенство девет пъти и Купата на страната седем пъти.
По време на треньорската си кариера той е работил като помощник в Бруклин Нетс, Шарлът Хорнетс, Орландо Меджик, Вашингтон Уизардс, Хюстън Рокетс и до това лято и за Торонто Раптърс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages