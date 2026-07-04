Легенда Панатинайкос се завръща в клуба, за да влезе в щаба на Желко Обрадович

Легендата на баскетболния Панатиниайкос Майк Батист напуска Торонто Раптърс и се завръща като помощник-треньор в гръцкия клуб, обяви собственикът на гранда от Атина Димитрис Янакопулос.

48-годишният Батист ще бъде помощник-треньор на бившия си наставник при "зелените" Желко Обрадович.

A familiar face is back in Athens! ☘️



According to Dimitris Giannakopoulos' Instagram post, Mike Batiste is returning to Panathinaikos, this time as part of Zeljko Obradovic's coaching staff!#paobc pic.twitter.com/8zicWUkxEb — Basketball Sphere (@BSphere_) July 4, 2026

„Легендите никога не си тръгват... добре дошъл отново у дома“, написа Янакопулос в социалните мрежи.

Майк Батист приключи състезателната си кариера през 2014-а, след което се насочи към треньорството и през последните 3 години бе сред асистентите на Дарко Раякович в Торонто.

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Американецът игра 10 сезона в Панатинайкос, започвайки от 2003 година, като спечели Евролигата три пъти (2007, 2009, 2011). Той е печелил гръцкото първенство девет пъти и Купата на страната седем пъти.

По време на треньорската си кариера той е работил като помощник в Бруклин Нетс, Шарлът Хорнетс, Орландо Меджик, Вашингтон Уизардс, Хюстън Рокетс и до това лято и за Торонто Раптърс.

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Снимки: Gettyimages