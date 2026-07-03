Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тари Ийсън се споразумя с Хюстън Рокетс за нов петгодишен договор

Тари Ийсън се споразумя с Хюстън Рокетс за нов петгодишен договор

  • 3 юли 2026 | 16:19
  • 174
  • 0
Тари Ийсън се споразумя с Хюстън Рокетс за нов петгодишен договор

Тежкото крило на Хюстън Рокетс Тари Ийсън подписа нов петгодишен договор, съобщи ESPN.

Контрактът е на обща стойност 81,5 милиона долара, като цялата сума е гарантирана. Официално сделката ще стане факт след седмица, когато пада 10-дневният мораториум след отварянето на пазара на свободните агенти.

25-годишният Ийсън бе избран от Хюстън под номер 17 в драфта и прекара цялата си кариера до момента с "ракетите". За четири сезона той има средни показатели от 10,4 точки, 6,3 борби и 1,3 асистенции средно на мач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Серджио Скариоло - за загубения финал в Евролигата, Обрадович, Реал Мадрид и НБА Европа

Серджио Скариоло - за загубения финал в Евролигата, Обрадович, Реал Мадрид и НБА Европа

  • 3 юли 2026 | 15:05
  • 333
  • 0
Ето кога са мачовете от груповата фаза на България на Европейското в Самоков

Ето кога са мачовете от груповата фаза на България на Европейското в Самоков

  • 3 юли 2026 | 13:17
  • 422
  • 0
Сериозен интерес към мача България - Норвегия, билетите са почти разпродадени

Сериозен интерес към мача България - Норвегия, билетите са почти разпродадени

  • 3 юли 2026 | 13:01
  • 2721
  • 2
Кой ще седне на "горещата" пейка на Барселона? Пет имена са в играта, сред които Атаман и бившият треньор на Звезда

Кой ще седне на "горещата" пейка на Барселона? Пет имена са в играта, сред които Атаман и бившият треньор на Звезда

  • 3 юли 2026 | 12:47
  • 733
  • 0
Джейлън Браун след трансфера си във Филаделфия: Едновременно се вълнувам и съм разочарован

Джейлън Браун след трансфера си във Филаделфия: Едновременно се вълнувам и съм разочарован

  • 3 юли 2026 | 12:43
  • 807
  • 0
Пуснаха в продажба екипите на националите, обявиха и намаления

Пуснаха в продажба екипите на националите, обявиха и намаления

  • 3 юли 2026 | 12:39
  • 878
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 17361
  • 95
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

  • 3 юли 2026 | 13:35
  • 9381
  • 16
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 16137
  • 3
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 98226
  • 242
ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
  • 10197
  • 19
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 11302
  • 42