Тари Ийсън се споразумя с Хюстън Рокетс за нов петгодишен договор

Тежкото крило на Хюстън Рокетс Тари Ийсън подписа нов петгодишен договор, съобщи ESPN.

Контрактът е на обща стойност 81,5 милиона долара, като цялата сума е гарантирана. Официално сделката ще стане факт след седмица, когато пада 10-дневният мораториум след отварянето на пазара на свободните агенти.

25-годишният Ийсън бе избран от Хюстън под номер 17 в драфта и прекара цялата си кариера до момента с "ракетите". За четири сезона той има средни показатели от 10,4 точки, 6,3 борби и 1,3 асистенции средно на мач.

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