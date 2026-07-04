Лудогорец 2:1 Ботошани, Станич играе

Лудогорец и Ботошани играят при 2:1 в контрола, която се провежда в Банско.

За тази проверка разградчани няма да разчитат на част от основните си футболисти. Недялков, Видал и Маркус са извън групата за мача, а Дуарте снощи приключи участието си на световното първенство с Кабо Верде след епичен мач и поражение с 2:3 от Аржентина.

За разлика от тях от първата минута започва звездата на "орлите" Петър Станич, който е спряган за трансфер в Олимпиакос.

ЛУДОГОРЕЦ - БОТОШАНИ

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 15. Куртулуш, 55. Нахмиас, 42. Шишков, 26. Калоч, 18. Чочев, 37. Текпетей, 14. Станич, 99. Иванов, 7. Салидо

резерви: Падт, Панайотов, Ногейра, Терзиев, Вердон, Йорданов, Съров, Камара, Дуа, Биле, Пенев, Секо, Маринов

БОТОШАНИ:

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