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  3. Бостън даде договор за 56 милиона долара на португалски център

Бостън даде договор за 56 милиона долара на португалски център

  • 3 юли 2026 | 17:09
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Бостън даде договор за 56 милиона долара на португалски център

Титулярният център на Бостън Селтикс Неемиас Кета получи нов договор от клуба, съобщи ESPN.

Сделката е за четири години и на обща стойност 56 милиона долара.

26-годишният португалец, който е с ръст от 213 сантиметра, записа 75 мача като титуляр през миналия сезон. Той завърши кампанията с 10,2 точки, 8,4 борби и 1,7 асистенции средно на мач, като всички тези показатели бяха рекордни за кариерата му.

Само преди дни Бостън привлече още един играч на позицията, на която играе Кета. Това е шампионът с Ню Йорк Никс Мичъл Робинсън, който парафира за три години и малко над 47 милиона долара.

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Снимки: Imago

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