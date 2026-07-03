Бостън даде договор за 56 милиона долара на португалски център

Титулярният център на Бостън Селтикс Неемиас Кета получи нов договор от клуба, съобщи ESPN.

Сделката е за четири години и на обща стойност 56 милиона долара.

26-годишният португалец, който е с ръст от 213 сантиметра, записа 75 мача като титуляр през миналия сезон. Той завърши кампанията с 10,2 точки, 8,4 борби и 1,7 асистенции средно на мач, като всички тези показатели бяха рекордни за кариерата му.

Само преди дни Бостън привлече още един играч на позицията, на която играе Кета. Това е шампионът с Ню Йорк Никс Мичъл Робинсън, който парафира за три години и малко над 47 милиона долара.

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Снимки: Imago