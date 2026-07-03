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Бешикташ си осигури услугите на Скоти Уилбекин

  • 3 юли 2026 | 17:31
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Бешикташ си осигури услугите на Скоти Уилбекин

Преустройвайки състава си за новия сезон в Евролигата, турският Бешикташ си осигури услугите на 33-годишния Скоти Уилбекин, обявиха от клуба.

Американският гард с турски паспорт е подписал едногодишен договор, добавя eurohoops.net. Уилбекин пристига в Бешикташ след четиригодишен престой в друг истанбулски гранд - Фенербахче, с който триумфира в Евролигата през 2025-а.

Роденият във Флорида баскетболист започва професионалната си кариера през 2014 година след впечатляващи изяви в колежанския шампионат в САЩ.

Играл е още в Австралия, Гърция и Израел.

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