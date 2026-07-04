Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Етър
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шампионът Ню Йорк Никс привлече опитния център Андре Дръмънд

Шампионът Ню Йорк Никс привлече опитния център Андре Дръмънд

  • 4 юли 2026 | 10:49
  • 210
  • 0
Шампионът Ню Йорк Никс привлече опитния център Андре Дръмънд

Шампионът в Националната баскетболна асоциация (НБА) Ню Йорк Никс привлече опитния център Андре Дръмънд, който ще подпише едногодишен договор на стойност 3,9 милиона долара, съобщава агенция Ройтерс.

Ветеранът, който ще стане на 33 години през следващия месец, ще замени дългогодишния състезател на нюйоркчани Мичъл Робинсън на позицията център.

Дръмънд е двукратен участник в Мача на звездите на НБА и е играл за шест различни отбора в 14-те си кампании в лигата. Той прекара първите си седем и половина сезона с Детройт Пистънс, а впоследствие игра за Кливланд Кавалиърс, Лос Анджелис Лейкърс, Филаделфия 76ърс, Бруклин Нетс, и Чикаго Булс.

През миналите два сезона американецът се завърна в състава на Филаделфия, помагайки на тима да достигне до полуфиналите на Източната конференция през тази година, където отпадна от новия си отбор и бъдещ шампион Ню Йорк Никс с 0:4 победи.

В 967-те си мача в НБА Андре Дръмънд има средни показатели от 12,1 точки, 11,9 борби и 1,2 чадъра и е на осмо място сред активните играчи в лигата по чадъри с 1197.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Бешикташ си осигури услугите на Скоти Уилбекин

Бешикташ си осигури услугите на Скоти Уилбекин

  • 3 юли 2026 | 17:31
  • 1226
  • 0
Бостън даде договор за 56 милиона долара на португалски център

Бостън даде договор за 56 милиона долара на португалски център

  • 3 юли 2026 | 17:09
  • 1238
  • 0
Тари Ийсън се споразумя с Хюстън Рокетс за нов петгодишен договор

Тари Ийсън се споразумя с Хюстън Рокетс за нов петгодишен договор

  • 3 юли 2026 | 16:19
  • 1151
  • 0
Секси мажоретка събра погледите на плажа с волейболна топка

Секси мажоретка събра погледите на плажа с волейболна топка

  • 3 юли 2026 | 16:19
  • 4619
  • 5
Барселона изпрати оферта за Исак Бонга

Барселона изпрати оферта за Исак Бонга

  • 3 юли 2026 | 16:01
  • 548
  • 0
Серджио Скариоло - за загубения финал в Евролигата, Обрадович, Реал Мадрид и НБА Европа

Серджио Скариоло - за загубения финал в Евролигата, Обрадович, Реал Мадрид и НБА Европа

  • 3 юли 2026 | 15:05
  • 1013
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 106674
  • 391
Гледайте на живо! Ботев 0:1 Етър

Гледайте на живо! Ботев 0:1 Етър

  • 4 юли 2026 | 10:46
  • 6327
  • 9
Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

  • 4 юли 2026 | 05:24
  • 7493
  • 12
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 26248
  • 12
Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

Ето кои отбори оцеляха след руската рулетка на 1/16-финалите

  • 4 юли 2026 | 07:44
  • 7108
  • 0
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 07:55
  • 4449
  • 0