Шампионът Ню Йорк Никс привлече опитния център Андре Дръмънд

Шампионът в Националната баскетболна асоциация (НБА) Ню Йорк Никс привлече опитния център Андре Дръмънд, който ще подпише едногодишен договор на стойност 3,9 милиона долара, съобщава агенция Ройтерс.

Ветеранът, който ще стане на 33 години през следващия месец, ще замени дългогодишния състезател на нюйоркчани Мичъл Робинсън на позицията център.

Дръмънд е двукратен участник в Мача на звездите на НБА и е играл за шест различни отбора в 14-те си кампании в лигата. Той прекара първите си седем и половина сезона с Детройт Пистънс, а впоследствие игра за Кливланд Кавалиърс, Лос Анджелис Лейкърс, Филаделфия 76ърс, Бруклин Нетс, и Чикаго Булс.

През миналите два сезона американецът се завърна в състава на Филаделфия, помагайки на тима да достигне до полуфиналите на Източната конференция през тази година, където отпадна от новия си отбор и бъдещ шампион Ню Йорк Никс с 0:4 победи.

В 967-те си мача в НБА Андре Дръмънд има средни показатели от 12,1 точки, 11,9 борби и 1,2 чадъра и е на осмо място сред активните играчи в лигата по чадъри с 1197.

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