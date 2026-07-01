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Лудогорец с подробности за лагера в Банско

  • 1 юли 2026 | 14:25
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Лудогорец с подробности за лагера в Банско

Трите контролни срещи на Лудогорец по време на подготвителния лагер в Банско ще бъдат излъчени на живо в официалния YouTube канал на клуба.

14-кратните шампиони ще се изправят срещу румънския Ботошани на 4 юли (събота) от 17:00 ч. На 10 юли (петък) „орлите“ ще изиграят две проверки – от 11:00 ч. срещу Септември (София) и от 17:00 ч. срещу албанския Теута. Същия ден лагерът в Банско приключва, като до първия официален мач срещу Локо (Пд) на 18 юли, Лудогорец ще се подготвя на своята база в Разград.  

Всички фенове ще могат да проследят срещите на живо в официалния YouTube канал на ПФК Лудогорец, като продукциите ще бъдат заснети от една от водещите компании в България.

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