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  3. Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

  • 30 юни 2026 | 21:23
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите след последната контрола на “сините”. В нея шампионът на България разгроми Радник (Сурдулица) с 5:0 и загря преди старта на квалификациите в Шампионската лига.

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Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

"Приоритет при нас винаги е колективът и отборът. Тези, които досега бяха тук, и тези, които сега дойдоха - никой не е по-голям от другия. Най-важен е колективът. Определено подписваме с добри момчета, което за мен е изключително важно. Това са играчи, които могат да вдигнат нивото. Разликата е, че все пак Рейналдо, Кусо, Адриан и Стоянчов са от първия ден на подготовката. А последните двама се присъединиха по-късно и нямаха време да се адаптират. Но това е положението. Всички трябва да се напаснат към това, което представлява нашият колектив. След утрешния ден очакваме и Алекс Сентейес да се включи. Ясна ни е идеята, която имаме. Искаме да поддържаме същата атмосфера в съблекалнята. Всеки един ден да подобряваме всеки един аспект от нашата игра на терена.

Със сигурност, щом се изправят срещу нас в този турнир, това не е случайно, а го заслужават. Подхождаме към Борац (Баня Лука) с цялото уважение. Трябва да сме скромни. Трябва да подходим отговорно и с амбиция. Оттук насетне осъзнаваме, че предстоят трудни мачове. Влизаме с цялото желание в тези двубои. Изправяме се пред този противник с цялото желание да дадем най-доброто от себе си и да ги преодолеем", заяви Веласкес.

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