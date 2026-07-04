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Уахби защити Диас и отсече: Това ще бъде най-предизвикателният ни мач досега

  • 4 юли 2026 | 12:20
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Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби подкрепи нападателя Браим Диас, който все още не е отбелязал гол на Световното първенство преди мача от осминафиналите в събота с един от домакините на турнира - Канада. Наставникът каза, че играчът на Реал Мадрид не е нужно да променя играта всеки ден и че е много доволен от двете му асистенции и работата му в защита.

Канада и Мароко дават начало на осминафиналите
Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

„Това винаги е проблемът с топ играчите: очакваме все повече и повече от тях и сме много взискателни към тях. Той е един от най-добрите ни играчи, помага също много в защита. Опитваме се да създадем организиран хаос, Диас има свободата да прави това. Той игра много след Купата на африканските нации, може би не е толкова свеж, колкото тогава. Но има две асистенции, надявам се, че ще започне да вкарва и голове", заяви Уахби за голмайстора на последното издание на африканския турнир.

Мароко преминаха през груповата фаза непобеден със седем точки и спечели срещу Нидерландия след дузпи в осминафиналите. Те са полуфиналисти от 2022 г. и са считани за фаворити срещу Канада в Хюстън. Но Уахби предупреди: „Нивото, което показахме в първите мачове, няма да е достатъчно, за да спечелим този мач. Аз съм много честен човек и казах на играчите, че това ще бъде най-предизвикателният мач на Световното първенство досега. Рядко греша в това.“

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Снимки: Gettyimages

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