Бенковски се раздели с треньора си и футболисти

Бенковски (Исперих) и старши треньора на първия отбор Николай Кънчев се разделиха. Някои от футболистите също вече не са в отбора.

„Искаме да им изразим огромната си благодарност за професионализма, положения труд, раздаването със зелено-бялата фланелка и всички емоции, които преживяхме заедно на терена. Пожелаваме им от сърце здраве, късмет и много успехи в бъдещите им професионални и лични предизвикателства. Сега е време да завършим сезона с вдигната глава. В събота отборът ще излезе на терена в името на честта на Исперих и на вас – нашите верни фенове. Момчетата имат нужда от вашата подкрепа повече от всякога в този последен и труден сблъсък“, пише в клубния сайт.

На 30 май от 17:00 часа, на Градски стадион в Исперих ще гостува Лудогорец III (Разград) в среща от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига.