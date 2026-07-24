Иван Иванов: Очаквам Етър да е отборът, който ще води играта и да си тръгне с трите точки!

Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори преди старта на новия сезон и утрешното гостуване на Несебър.

Етър представи новата си екипировка на знаковия хълм Трапезица

– Г-н Иванов, доволен ли сте от представянето на отбора по време на подготовката?

– Да, дори бях приятно изненадан. Очаквах да има някои по-слаби тренировки заради умора или разсеяност, но футболистите показаха отлично отношение и се раздаваха във всяко занимание. Подготовката премина на много добро ниво и с нетърпение очакваме началото на първенството.

– За първи път от години през лятото нямаше напуснали футболисти, а бяха привлечени само двама нови. Смятате ли, че отборът вече е напълно изграден и готов за първия мач?

– Да, това беше една от основните ни цели – да не правим сериозни промени. Още в края на миналия сезон казах на футболистите, че не искам да чувам: „Треньоре, имам оферта от отбор от Първа лига, пуснете ме“. Ако някой клуб от елита желае наш футболист, има определена трансферна сума. Опитваме се да прекратим досегашните практики. Всички разбраха идеята както на клуба, така и моята като треньор, останаха в отбора и съм много доволен от състава, с който разполагам.

– Часове остават до гостуването на „Несебър“. Какви са очакванията Ви за двубоя?

– Честно казано, предпочитах да започнем сезона с домакинство, защото на стадион „Ивайло“ се чувстваме много комфортно. Там атмосферата е отлична и показваме най-доброто си лице пред нашата публика. Миналия сезон имахме гостувания, в които терените не ни позволяваха да играем футбола, който искаме. В Несебър обаче условията са добри, така че очаквам отборът да продължи да изпълнява идеите и стила, които изграждаме. Просто трябва да бъдем по-целенасочени в определени моменти от играта и да решаваме мачовете по-рано.

– Отново ли ще търсите победата с офанзивен футбол?

– Задължително. Няма как цяла година да работим в една посока, а сега изведнъж да направим рязък завой. Това би означавало, че нещо не е наред. Следвам своята философия – в Несебър ще излезем с висока преса, ще се стремим да контролираме топката и да избягваме индивидуалните грешки. Очаквам „Етър“ да бъде отборът, който ще диктува темпото на играта и ще си тръгне с трите точки.

– Феновете подготвят сериозна подкрепа за гостуването, а Вие вече споменахте атмосферата на „Ивайло“. Какво е посланието Ви към привържениците?

– През изминалата година като треньор успях да усетя атмосферата по различен начин. Играл съм за „Етър“ и тук приключих кариерата си, но усещането като треньор е съвсем различно. Атмосферата е прекрасна, но ми се иска да виждам още повече хора по трибуните. Знам, че това зависи най-вече от нас и от резултатите, но вярвам, че българският фен трябва да посещава спортните събития по-често, да се забавлява и да изживява емоцията на живо. Надявам се тези емоции все по-често да бъдат положителни. Колкото повече публика има на стадиона, толкова по-стабилен ще бъде клубът – и като атмосфера, и във финансово отношение.

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