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Бивш юношески национал дойде в ОФК Несебър

  • 24 юли 2026 | 14:10
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Бивш юношески национал дойде в ОФК Несебър

Шесто ново попълнение представи ОФК Несебър. Валентин Доцев ще е част от отбора през новия сезон на Втора лига. Роден е през 2006 година. Позицията му на терена е в центъра на халфовата линия. Бил част от юношеския национален отбор на България до 19 години. Преминал е през различни възрастови формации на столичния Септември, а през 2023 година подписва първия си професионален договор с клуба. В кариерата си е защитавал още цветовете на Струмска слава (Радомир), Хебър (Пазарджик) и Миньор (Перник).

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Преди Доцев, „делфините“ привлякоха Стоян Пергелов, Рамис Исмаилов, Данаил Ластарджиев, Радослав Терзиев и Петър Бонев.

Снимка: ofcnesebar.com

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