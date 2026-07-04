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Отпадането ни се дължи на липса на зрялост, призна Кейрош

  • 4 юли 2026 | 11:08
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Отпадането ни се дължи на липса на зрялост, призна Кейрош

Селекционерът на Гана Карлос Кейрош изтъкна липсата на опит и неспособността на играчите да запазят спокойствие под напрежение като решаващи фактори за поражението с 0:1 от Колумбия, което елиминира ганайците от Световното първенство на 1/16-финалите. Йон Ариас отбеляза единствения гол за южноамериканците в 14-ата минута.

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

"Много бързо усетих, че някои от играчите ни се страхуват. Те не бяха хладнокръвни, спокойни и съсредоточени, когато бяха поставени под напрежение. Това е много млад отбор. Нуждаем се от повече опит, имаме нужда от време, за да спечелят някои играчи това, което наричаме зрялост. Когато играеш подобно състезание на това ниво, не можеш да разчиташ само на ентусиазма на младите”, обясни 73-годишният португалски треньор.

Кейрош призна, че Колумбия е била по-добрият отбор в двубоя и е заслужавала да продължи напред. “Голът дойде твърде рано за нас... Отне ни известно време да се адаптираме и да се възстановим от тази промяна, а попадението падна в момента, в който се опитвахме да пренастроим играта си”, каза той.  Наставникът на Гана добави, че отборът му се е подобрил през второто полувреме, но така и не е контролирал мача.

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Снимки: Gettyimages

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