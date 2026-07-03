Мондиал 2026 подобри рекорда за автоголове

Срещата между Австралия и Египет от 1/16-финалите на Мондиал 2026 подобри интересен рекорд от историята на световните футболни финали. В началото на второто полувреме Мохамед Хани от "фараоните" прати топката в собствената си мрежа и така шампионата на планетата, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико стана този с най-много автоголове.

13 - Mohamed Hany has scored the 13th own goal of the 2026 FIFA World Cup, now a record in a single edition, surpassing the 2018 tournament (12).



Unlucky. pic.twitter.com/ms58ZTJ2Cg — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

Този автогол бе под номер 13 и числото наистина се оказа фатално, тъй като подобри антирекорда от Мондиал 2018 в Руската федерация, когато паднаха общо 12 такива попадения.

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Срещата между Австралия и Египет, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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