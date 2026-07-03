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МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ АРЖЕНТИНА - КАБО ВЕРДЕ
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  3. Мондиал 2026 подобри рекорда за автоголове

Мондиал 2026 подобри рекорда за автоголове

  • 3 юли 2026 | 23:09
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Срещата между Австралия и Египет от 1/16-финалите на Мондиал 2026 подобри интересен рекорд от историята на световните футболни финали. В началото на второто полувреме Мохамед Хани от "фараоните" прати топката в собствената си мрежа и така шампионата на планетата, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико стана този с най-много автоголове.

Този автогол бе под номер 13 и числото наистина се оказа фатално, тъй като подобри антирекорда от Мондиал 2018 в Руската федерация, когато паднаха общо 12 такива попадения.

Драмата на дузпите прати Египет и Салах към 1/8-финалите за историческо постижение
Драмата на дузпите прати Египет и Салах към 1/8-финалите за историческо постижение

Срещата между Австралия и Египет, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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