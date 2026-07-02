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Борислав Велев се завръща на ринга след две години отсъствие

  • 2 юли 2026 | 11:36
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Борислав Велев се завръща на ринга след две години отсъствие

Президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов официално обяви голямото завръщане на една от най-обичаните фигури в българския професионален бокс – Борислав Велев – Рой.

Новината беше съобщена чрез видеообръщение, публикувано в социалните канали на организацията, което генерира над 150 000 гледания само за една нощ, предизвиквайки огромен интерес сред феновете.

„След 2 години отсъствие поради контузия, Велев е готов да направи обратно своя поход към световните върхове“, заяви Любен Джубрилов.След две години извън ринга заради тежка контузия и две претърпени операции, Борислав Велев вече е напълно възстановен и готов отново да играе пред българската публика.

Неговото дългоочаквано завръщане ще се състои на MAX FIGHT 66, която ще се проведе на 18 юли в спортна зала „Младост“ – Бургас.Известен с агресивния си стил, експлозивните комбинации и способността да приключва двубоите с нокаут, Рой остава един от най-атрактивните български професионални боксьори.

Той се завръща с впечатляващ рекорд от 14 победи, 14 нокаута и нито една загуба, статистика, която го утвърди като един от най-разпознаваемите и зрелищни бойци у нас.Феновете могат да очакват именно това, с което Борислав Велев се превърна в любимец на публиката – безкомпромисен бокс, непрестанен натиск и още един зрелищен двубой на ринга на MAX FIGHT.

На 18 юли Бургас ще бъде домакин на MAX FIGHT 66 и ще събере шампиони, международни звезди и едни от най-добрите български бойци в бойна карта, изпълнена с двубои от най-високо ниво.

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