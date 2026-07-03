Общо събрание във ФК Асеновец 2005 през август

Футболен клуб Асеновец 2005 (Асеновград) изпадна от Югоизточната Трета лига. Месец след слабото представяне последва реакцията. Оповестиха я от клуба. Sportal.bg я публикува без редакторска намеса.

„Уважаеми привърженици, футболисти, партньори и приятели на ФК Асеновец 2005,

Ръководството на клуба информира футболната общественост, че през месец август предстои провеждането на Общо събрание, на което ще бъде избран нов Управителен съвет на ФК Асеновец 2005.

Предстоят сериозни личностни, структурни и организационни промени, чиято основна цел е изграждането на по-стабилен, прозрачен и устойчив модел на управление. Убедени сме, че тези промени ще поставят основите за дългосрочното развитие на ФК Асеновец 2005 и ще допринесат за по-доброто бъдеще на клуба.

След провеждането на Общото събрание и вземането на окончателните решения ще предоставим подробна информация относно избраното новото ръководство, спортно-техническия щаб и бъдещите планове за развитие.

Договорът на старши треньора на представителния отбор също е изтекъл, като предстои вземането на решения относно бъдещото треньорско ръководство на клуба.

Благодарим на всички, които продължават да подкрепят ФК Асеновец 2005. Именно с общи усилия, търпение и единство можем да върнем клуба там, където му е мястото.“

Ръководството на ФК Асеновец 2005

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