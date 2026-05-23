Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Асеновец приключи в Трета лига с победа

Асеновец приключи в Трета лига с победа

  • 23 май 2026 | 23:33
  • 445
  • 0
Асеновец приключи в Трета лига с победа

Изпадналият вече Асеновец (Асеновград) се наложи с 4:2 над гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Джунейт Яшар даде преднина на домакините с красив гол от фаул в 4-ата минута. Още по няколко положения за гол имаше пред вратите през първото полувреме. В началото на второто Георги Георгиев центрира и Никола Лалев удвои. Николай Георгиев се възползва от подаване на Венцислав Иванов и върна интригата в 58-ата минута – 2:1. При друга атака, топката се отби в гредата на Асеновец. В 66-ата обаче Георги Георгиев и Лалев повториха отиграванията си за втория гол и стана 3:1. Даниел Стефанов намали в 73-ата минута. По още няколко голови възможности имаше пред вратите в оставащите минути. Атанас Зехиров постави точка на спора с шут по диагонала в 91-ата минута – 4:2.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Гигант без проблеми в Димитровград

Гигант без проблеми в Димитровград

  • 23 май 2026 | 23:20
  • 378
  • 0
Хикс в Свищов

Хикс в Свищов

  • 23 май 2026 | 23:04
  • 511
  • 1
Созопол излъга Секирово

Созопол излъга Секирово

  • 23 май 2026 | 22:53
  • 610
  • 0
Миланов се появи от пейката в последния мач на Динамо от плейофите

Миланов се появи от пейката в последния мач на Динамо от плейофите

  • 23 май 2026 | 22:49
  • 1227
  • 0
ФК Ямбол бие в Раковски

ФК Ямбол бие в Раковски

  • 23 май 2026 | 22:46
  • 538
  • 2
Нефтохимик и Марица (Милево) си вкараха по два гола

Нефтохимик и Марица (Милево) си вкараха по два гола

  • 23 май 2026 | 22:39
  • 456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

  • 23 май 2026 | 22:31
  • 35111
  • 67
Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

  • 23 май 2026 | 22:58
  • 18412
  • 58
Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

  • 24 май 2026 | 00:05
  • 8855
  • 38
Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

  • 23 май 2026 | 23:55
  • 11238
  • 104
Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 41396
  • 205
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 31827
  • 34