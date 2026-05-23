Асеновец приключи в Трета лига с победа

Изпадналият вече Асеновец (Асеновград) се наложи с 4:2 над гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Джунейт Яшар даде преднина на домакините с красив гол от фаул в 4-ата минута. Още по няколко положения за гол имаше пред вратите през първото полувреме. В началото на второто Георги Георгиев центрира и Никола Лалев удвои. Николай Георгиев се възползва от подаване на Венцислав Иванов и върна интригата в 58-ата минута – 2:1. При друга атака, топката се отби в гредата на Асеновец. В 66-ата обаче Георги Георгиев и Лалев повториха отиграванията си за втория гол и стана 3:1. Даниел Стефанов намали в 73-ата минута. По още няколко голови възможности имаше пред вратите в оставащите минути. Атанас Зехиров постави точка на спора с шут по диагонала в 91-ата минута – 4:2.