Несебър вкара осем пъти на Асеновец, Иван Колев заби шест и е най-близо до приза за голмайстор

В Равда, едноименния тим на Несебър разгроми гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 8:1. Срещата между първенеца и последния в класирането е от финалния 38-и кръг на Югоизточната Трета лига. Днес, Иван Колев разтресе шест пъти мрежата на съперника и с 27 попадения излезе на върха голмайсторите (досегашния лидер Олджай Алиев от Марица Пловдив е с 24 гола, но има да изиграе още един мач). Колев откри резултата в 5-ата минута, а след четвърт час го удвои от дузпа. Капитанът Кристиян Парашкевов направи съотношението категорично в 30-ата минута. След 180 секунди, Атанас Зехиров реализира почетното попадение за Асеновец. Калоян Недев се разписа за 4:1 преди почивката. След нея вкарваше само Колев.