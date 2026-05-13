Гигант си тръгна от Асеновград с точките

Гигант (Съединение) се наложи с 2:0 над Асеновец в Асеновград. Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Васил Стефанов, с оглед случилото се на терена. Футболистите му два пъти уцелиха гредите през първото полувреме. Каан Али пък пропиля отлична възможност за домакините. След почивката Гигант материализира превъзходството си. Иван Дишков откри резултата в 53-ата минута. Попадението стопира устрема на Асеновец. Венцислав Белчев се разписа в 68-ата минута. Никола Марин за втори път в мача уцели гредата. Още положения, създадоха и пропиляха футболистите от Съединение.