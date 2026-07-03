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SENSHI Grand Prix шампионът Жулиен Риков излиза срещу италианец на 11 юли

  • 3 юли 2026 | 17:29
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SENSHI Grand Prix шампионът Жулиен Риков излиза срещу италианец на 11 юли

Плажното издание на международната бойна галавечер SENSHI 32 ще поднесе една изключително интригуваща кикбокс супер битка в категория до 75 кг. На 11 юли на ринга във Варна ще видим големия SENSHI Grand Prix шампион в тази теглова дивизия – българинът Жулиен Риков, а срещу него ще застане изгряващата италианска звезда Даниеле Валенте.

Феновете на бойните спортове очакват мощен сблъсък, в който тактиката, волята за победа и безкомпромисният боен дух ще определят кой ще триумфира на арената.

Основният акцент в двубоя несъмнено пада върху феноменалния възход на 20-годишния български талант Жулиен Риков. Само преди няколко месеца – през февруари 2026 г., в Двореца на културата и спорта във Варна, Риков сътвори история, като спечели титлата SENSHI Welterweight Grand Prix шампион след 3 мача и 10 рунда.

Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX
Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX

С актив от 5 победи на ринга на престижната верига, Риков е доказана бойна машина – той е двукратен носител на Световната купа, двукратен европейски шампион и внушителен 8-кратен национален шампион на България. Титлата му от февруари затвърди позицията му на един от най-опасните и непредвидими млади атлети в Европа.

Срещу него обаче се изправя сериозно предизвикателство в лицето на 23-годишния Даниеле Валенте. Италианецът вече записа една престижна победа на ринга на SENSHI (срещу Петър Стойков на SENSHI 24) и пристига у нас с амбицията да прекъсне победната серия на Риков.

Валенте притежава солидна визитка. Той е национален шампион по кикбокс на Италия, както и световен шампион на организацията XFC. Италианецът вече обяви, че именно Риков е съперникът, с когото най-много е искал да премери сили, което е гаранция за зрелищен и безкомпромисен екшън.

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