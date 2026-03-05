Популярни
Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX

  • 5 март 2026 | 15:06
Големият победител в категория до 75 килограма на престижния турнир SENSHI Grand Prix – Жулиен Риков сподели в интервю, че усещането след спечелената титла е смесица от удовлетворение, облекчение и силна емоция.

За него този успех е резултат от години труд, постоянство и лишения, които най-накрая са дали своя плод – грандиозната победа от 28 февруари, която постигна във Варна на SENSHI 30.

„Имаше много контузии, както и умора, понеже нормалните срещи се играят веднъж, след което почиваш. Не очаквах още две срещи. Имаше голяма умора, трябваше да почивам, да се зареждам добре между срещите, да се качвам с контузии на ринга, да се съхранявам, защото след това ме очакваше още една битка и така“, каза Риков пред водещите на „България сутрин“.

Между мачовете е имал около час почивка, а преди финала – дори по-малко. Това е наложило бързо възстановяване, максимална концентрация и стриктно следване на указанията на треньорския щаб.

Особено сериозно предизвикателство се е оказал най-опитният участник в схемата – 34-годишен боец с богата кариера и участия в елитни лиги.

„Беше много труден. Той има най-много опит от всички, най-много постижения и се е бил в най-елитни лиги. Също така, предните му две срещи преди да се засечем ние, той беше приключил с два нокаута още в първия рунд, което означава, че е играл може би около 4 минути, за да стигне до финала“, сподели Риков пред Bulgaria ON AIR.

Като най-млад състезател в турнира, Риков е усетил известно подценяване от страна на опонентите си. Той разказа, че още на пресконференцията преди галата не са го възприемали като реален претендент за титлата. За него обаче това е било предимство – допълнителен стимул да докаже възможностите си именно на ринга.

