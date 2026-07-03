Карлос Насар срещу света: Кои са (към момента) конкурентите на българина на световното

Макар и световното първенство по вдигане на тежести в Нингбо, Китай все още е далеч, континенталните първенства в спорта оформиха част от конкурентите на Карлос Насар в категория до 94 килограма. На Европейското първенство в Батуми записа двубой от 386 кг (176 изхвърляне + 210 изтласкване). Няколко са потенциалните конкуренти на българина за златото на шампионата, който ще бъде и първо състезание, което ще бъде валидно за квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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Венецуелецът Кейдомар Валенила изпрати сериозно предупреждение към своите съперници. На Панамериканския шампионат той постигна най-високия двубой сред шампионите на континентите – 389 кг. Валенила демонстрира изключителна стабилност със 177 кг в изхвърлянето и 212 кг в изтласкването, което го поставя с три килограма пред резултата на Насар от европейското първенство.

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Домакините от Китай ще разчитат на Ту И, който на азиатското първенство записа двубой от 386 кг (175 + 211) и спечели златото. Другият представител на китайците Фейшан Киан в категорията не участва на шампионата, но именно тези двама състезатели ще са надеждите на Китай да спрат българина. Китайският национален отбор ще е твърдо решен да направи всичко възможно да спре Насар на собствена земя. Любопитен детайл е, че много от азиатските тежкоатлети подхождат стратегически към този сезон. Тъй като Азиатските игри в Нагоя са през септември – само месец преди Световното – част от състезателите вероятно са спестили сили, за да пикират във форма два пъти в рамките на няколко седмици. В списъка на отсъстващите от континенталните подиуми, но със статут на фаворити, личат имената на иранците Алиреза Моени и Али Алипур, които създадоха проблеми на Карлос на предишното световно - във Фьорде, но амбициите им да спрат българина се оказа напразни. Те пропуснаха първенството на Азия, но остават голямата въпросителна за конкуренцията. Същото важи и за олимпийския шампион Фарес Ел Бакх, който въпреки че беше заявен, не се появи на подиума, подобно на шампионата в Норвегия.

Шампионът на Африка Карим Абокала също не е за подценяване. Египтянинът регистрира 380 кг (170 + 210), показвайки, че е готов да се възползва от всяка грешка на лидерите.

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