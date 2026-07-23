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Рекорден турнир по спортна табла в Панагюрище: Пловдивчанка с впечатляващ дебют

  • 23 юли 2026 | 15:55
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Рекорден турнир по спортна табла в Панагюрище: Пловдивчанка с впечатляващ дебют

С рекорден брой участници премина юлското издание на турнира по спортна табла в Панагюрище. В надпреварата се включиха 38 състезатели, което я превърна в най-масовото събитие от тазгодишните турнири в града. Сред тях бяха и девет представители на пловдивския клуб, както и няколко дебютанти, които направиха първите си стъпки в състезателната спортна табла.

Впечатляващ дебют направи пловдивчанката Петя Костова, която се превърна в сензацията на швейцарската фаза. Тя завърши първия етап с пет победи от пет мача и беше единственият състезател без загуба. Отличното ѝ представяне я класира за финалната фаза на директните елиминации, където след оспорван двубой с Вилизар Гошев приключи участието си на престижното пето място в крайното класиране.

Силно представяне записа и Кунка Грохлева, която завърши швейцарската фаза с три победи и две загуби. Само малко не ѝ достигна, за да намери място сред финалистите, но показа отлична игра и сериозен потенциал.

Турнирът събра и едни от най-силните състезатели по спортна табла в страната. Безапелационен шампион стана Богидар Илиев, който заслужено спечели титлата след впечатляващо представяне. На второ място завърши представителят на домакините Николай Вълчев, който достигна до финала след убедителни победи над Мартин Христов Драгоев и Вилизар Гошев.

Третите места си поделиха Вилизар Гошев и Венцислав Нешев, а на пета позиция се наредиха Мартин Христов Драгоев, Пламен Сиврев, Васил Бързев и Петя Костова.

В турнира „Последен шанс“ победител стана Петър Николов, който заслужено спечели утешителния трофей след силна серия от срещи.

Организаторите благодарят на всички участници за спортсменския дух, коректната игра и отличната атмосфера, превърнала турнира в истински празник на спортната табла. Събитието бе реализирано съвместно от организатори от Панагюрище, София – Sofia Backgammon Club и Slavia Backgammon Club – и Пловдив.

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Снимки: Imago

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