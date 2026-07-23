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Ричард Карапас спечели 18-ия етап от Тур дьо Франс

  • 23 юли 2026 | 19:41
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Ричард Карапас спечели 18-ия етап от Тур дьо Франс

Ричард Карапас от отбора на Едюкейшън-Изипоуст спечели 18-ия етап от Обиколката на Франция, който бе с дължина от 185,2 километра от Воарон до Орсиер-Мерлет.

Еквадорецът пресече самостоятелно финалната линия в алпийския курорт с време от 4 часа, 26 минути и 21 секунди, след като направи атака по-малко от четири километра преди края. Останалите колоездачи, които бяха в челната група, нямаха отговор за действията на олимпийския шампион от Токио и той се поздрави с втората си етапна победа в кариерата в Тур дьо Франс.

Втори на 45 секунди финишира швейцарецът Мауро Шмид от Джайко-Алула, а трети с равно на неговото време остана американецът Матео Йоргенсон от Висма-Лийз а байк.

Групата на претендентите за генерално класиране не предприе никакви атаки и финишира на 4:35 минути зад Карапас. Така размествания в челото на класирането не настъпиха, като лидер и носител на "жълтата фланелка" продължава да бъде словенецът Тадей Погачар (ОАЕ), следван на 4:32 минути от белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое) и на 6:51 минути от мексиканеца Исак дел Торо (ОАЕ).

Погачар запази и "бялата фланелка на червени точки", която се дава на най-добрия катерач. Той има 70 точки, с една повече от французина Валентен Паре-Пентр (Соудал Куик-Степ), който остана четвърти в днешния етап. Трети с 63 точки в това класиране е Карапас.

В подреждането по точки при спринтьорите водач продължава да бъде датчанинът Мадс Педерсен (Лидл-Трек). Той има 477 точки. Втори в класацията за "зеленото трико" е белгиецът Яспер Филипсен (Соудал Куик-Степ) с 445 точки.

До края на Обиколката на Франция остават три етапа, като в петък ще бъдат преминати само 127,9 километра, но те ще бъдат от Гап до митичната височина Алп д'Юез, която многократно е преобръщала хода на Тур дьо Франс.

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