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БОК стартира процес на дигитализация, пуска нов сайт и онлайн магазин

  • 23 юли 2026 | 14:33
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БОК стартира процес на дигитализация, пуска нов сайт и онлайн магазин

Българският олимпийски комитет започва процес на дигитализация, за да отговори на съвременните условия и да е модерна и активна организация. Дигитализацията беше част от платформата на председателя Весела Лечева, с която тя спечели изборите през 2025 г.

БОК ще има нов сайт, в който ще бъде интегриран и онлайн магазин. Олимпийската ни централа си партнира със Senteca Commerce - специализирана българска компания за софтуерни продукти, която разработва платформа за електронна търговия от ново поколение.

“Важно е БОК да има съвременни информационни канали, които да разширят влиянието на организацията, но и да отговарят на търсенето на спортните фенове. БОК ще изпълни и своите обществени ангажименти да е открита организация, която да споделя добрите практики и инициативи“, коментира Миляна Велева, директор връзки с обществеността и корпоративни комуникации.

БОК преговаря активно и за партньорства по осигуряване на спортната екипировка.

“Преговаряме с големи спортни брандове, защото БОК заслужава точно такива компании да обличат олимпийските ни делегации. Успоредно с това се подготвя и пускането на онлайн магазин, в който да се продава мърчандайз на БОК. За момента нашият комитет е един от малкото, който не разполага с такива възможности, а българските спортни фенове търсят такива продукти“, добави генералният секретар на БОК Данаил Димов.

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