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Сериозен интерес към мача България - Норвегия, билетите са почти разпродадени

  • 3 юли 2026 | 13:01
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Интересът към билетите за мача на мъжкия национален отбор на България по баскетбол с Норвегия е огромен, като организаторите съобщиха, че са разпродадени 80% от местата в "Арена Ботевград". Именно в Ботевград, на 5 юли (неделя) от 19:30 часа "лъвовете" ще гонят задължителен успех с 10 или повече точки в последния си мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029, за да могат по този начин да се класират за основните пресявки на големия форум.

Пуснаха в продажба екипите на националите, обявиха и намаления
Пуснаха в продажба екипите на националите, обявиха и намаления

"80% от билетите за България - Норвегия вече са изчерпани! Кажи и ти „Да“ на мача и си вземи билета още сега. Не чакай последния момент – залата се разпродава бързо!", написаха от БФБаскетбол в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Припомняме ви, че екипа на България за този мач отново ще облече суперзвездата на баскетбола ни Александър Везенков.

Снимка: Инстаграм

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