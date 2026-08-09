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Веселин Веселинов след Европейското първенство за юноши до 18 години: Поемам отговорността за нашия неуспех

  • 9 авг 2026 | 19:31
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Веселин Веселинов след Европейското първенство за юноши до 18 години: Поемам отговорността за нашия неуспех

Националният отбор на България за юноши до 18 години не успя да запази място си в Дивизия А. На Европейското първенство в тази възраст, което се проведе в Италия, “лъвчетата” финишираха на последното 16-о място в крайното класиране и догодина ще се състезават в Дивизия Б.

Пред Basketball.bg треньорът на представителния ни тим в тази възраст Веселин Веселинов сподели какво смята за представянето му и за самия турнир. Ето и какво заяви той:

- Каква е вашата оценка за представянето на отбора на Европейското първенство в Италия?

- Първо, искам да благодаря на БФБ за предоставената възможност да водя отбора на България до 18 години на Европейското първенство в А дивизия. Условията, които ни предостави на нас като щаб и на момчетата като отбор, бяха на необходимото ниво за провеждане на добра подготовка преди първенството. Второ, искам да благодаря на моя щаб - Георги Андонов, Николай Николов, Цветан Стефанов и Димитър Пангаров, защото те си вършеха професионално работата от началото до край.

Относно представянето ни на Европейското първенство, не бих поставил оценка, по-скоро бих го определил като разочароващо. Този набор изпадна в Б дивизия преди две години, когато бяха на 16 години и едно от нещата, което повтарях на момчетата е, че сега трябва да се поправим и да докажем, че имаме място в А дивизия. Уви, това не се случи и както им казах и на тях в съблекалнята, аз поемам отговорността за нашия неуспех. За мен като треньор на този отбор и като личност го приемам като провал, защото винаги съм си поставял постижими цели и съм се стремял да ги постигам.

- Тимът игра със Словения в група, който след това стана еврошампион, както и с Германия и Литва, а след това и с Испания и Сърбия. Какви изводи направихте за себе си след мачове с такива съперници?

- Играхме с отбора на Словения в груповата фаза, както и с изброените от вас отбори. Всички разбиращи от баскетбол знаем на какво ниво е баскетболът в тези държави. За някои от тях това е спорт №1 в страната им. За съжаление, нашите сили стигаха за едно полувреме срещу тези държави. Срещу всеки един от тези отбори изоставахме или физически, или технически, или с баскетболните решения на терена. Бързината и скоростта на взимане нa решения при тези отбори бяха близки до мъжки гарнитури. Нещо, което аз изисквах в подготовката, но много трудно се получаваше и разбира се с цената на много грешки.

- Какви са вашите впечатления от турнира?

- Относно турнира, като организация всичко беше повече от перфектно. Водещите отбори бяха доста равностойни, въпреки отсъствието на много добри играчи, поради една или друга причина. Словения запази ритъма и атмосферата в отбора си до самия край и всеки един от играчите беше наясно с ролята си в отбора, без да има претенции за нещо или да се сърди, както се случваше в нашия отбор, за съжаление. Разбира се, те имаха в редиците си страхотен лидер в лицето на Стефан Йоксимович, определян за следващия Лука Дончич.

- Какви съвети бихте дали на момчетата след Европейското първенство?

- Съвети към тях имам много. Не искам да слагам всички под общ знаменател, но за съжаление някои от тях не доказаха, че са напреднали от предишното Европейско първенство. Когато тренират по час и половина на ден, няма как да постигнат резултатите на връстниците си от Германия, Испания, Сърбия или Словения. Трябва да бъдат посветени на това, което правят и да не се пестят в тренировките, ако искат да станат професионални баскетболисти. Да не пропиляват времето си в залата и да бъдат отговорни в тренировъчния процес. Лошото е, че всички тези неща ги виждаме и треньорите през годините, ние не извличаме максимума от тях и се задоволяваме с медали на местно ниво на конкретната възраст. Всяка година едно и също заключение след Европейското и нищо ме се променя. Изоставаме в много неща - физика, бързина, интензитет на игра, взимане на решения, детайли, дисциплина и какво ли още не. От тях зависи, колко далеч искат да стигнат и това минава през страшно много труд. Може да звучи твърде критично, но това е истината.

- Кристиян Занов, който игра на това Европейско първенство, попадна и в състава на мъжкия национален отбор, който ще се подготвя този месец за втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029. Какво е вашето мнение за него?

- Кристиян Занов е страхотно момче. Страшно отговорен и трудолюбив. Въпреки болките в колената през годината, той е напреднал страшно много. Надявам се да продължава в същия дух, да бъде здрав и да покорява възможно повече баскетболни върхове. Пожелавам му го от сърце.

Снимка: ФИБА

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