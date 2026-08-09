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Ръсел Уестбрук с коментар за бъдещето си в НБА

  • 9 авг 2026 | 18:06
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Ръсел Уестбрук с коментар за бъдещето си в НБА

Бившият носител на наградата за Най-полезен играч в НБА Ръсел Уестбрук не мисли сериозно за бъдещето си в лигата, но даде ясно да се разбере, че все още планира да продължи да играе.

Уестбрук заяви категорично, че не се вълнува особено от това къде ще продължи кариерата си. Въпреки че все още е свободен агент без подписан договор, бившата суперзвезда на лигата остава нетърпелив да продължи да се състезава в НБА.

"Честно казано, не мисля за това", заяви Уестбрук в предаването на CNN "Историята е с Елекс Майкълсън", когато бе попитан накъде се е насочил.

37-годишният гард прекара сезон 2025/26 в НБА със Сакраменто Кингс, като записа средно по 15.2 точки, 6.7 асистенции и 5.4 борби в 76 мача.

Предишни информации сочат, че "Кралете" обмислят да подновят договора на Уестбрук, тъй като виждат в бившата звезда на НБА потенциален важен ментор за новия си основен играч – Дериъс Ейкъф-младши.

Ако в крайна сметка Сакраменто не го върне, ветеранът може да играе за седмия си различен отбор в НБА от 2019 г. насам. Той имаше периоди в Хюстън Рокетс (2019-20), Вашингтон Уизърдс (2020-21), Лос Анджелис Лейкърс (2021-2023), Ел Ей Клипърс (2023-24) и Денвър Нъгетс (2024-25).

Предвид статистиката му, Уестбрук все още изглежда способен да бъде продуктивен и да допринася на терена. А като се има предвид положителното мнение на Кингс за него като ментор на Ейкъф-младши, той може да окаже влияние и извън игрището.

Докато продължава да търси следващата спирка в своята кариера, Уестбрук остава търпелив в очакване на нова възможност.

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Снимки: Gettyimages

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