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  3. Пуснаха в продажба екипите на националите, обявиха и намаления

Пуснаха в продажба екипите на националите, обявиха и намаления

  • 3 юли 2026 | 12:39
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Мъжкият национален отбор по баскетбол приема Норвегия в решаващ мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата е на 5 юли (неделя) от 19:30 часа в "Арена Ботевград", а преди това организаторите изненадаха феновете с предварителна продажба на официалната екипировка на новия бранд, който се грижи за визията на "лъвовете" - GSA.

"Поради огромния интерес, заедно с GSA Sport отваряме предварителни поръчки на новата национална баскетболна екипировка!
PRE-ORDER цена: 52 € (20% отстъпка от редовната цена)
Редовна цена: 65 €
Цената е за потника и включва безплатна персонализация с име и номер по избор.
Бъди сред първите с новия официален национален потник на България!", написаха от БФБаскетбол в официалните си профили в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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