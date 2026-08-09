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  3. Зак ЛаВин искал №14 в дебютния си сезон в НБА, разказа какво го е спряло да го вземе

Зак ЛаВин искал №14 в дебютния си сезон в НБА, разказа какво го е спряло да го вземе

  • 9 авг 2026 | 18:38
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Зак ЛаВин искал №14 в дебютния си сезон в НБА, разказа какво го е спряло да го вземе

Гардът на Сакраменто Кингс Зак Лавин разказа забавна история защо в началото на кариерата си в НБА се е отказал от желанието си да играе с номер 14.

ЛаВин беше избран от Минесота Тимбъруулвс под номер 13 в драфта през 2014 г. Баскетболистът е искал да вземе фланелката с номер 14 в чест на баща си Пол, който е играл с него в НФЛ. В Тимбъруулвс обаче този номер вече е бил зает от черногорския център Никола Пекович.

"Не можех да нося осмица. Носех номер 14, номерът на баща ми, носех го и в колежа. Затова се опитах да нося 14 в НБА в дебютния си сезон. Пекович имаше 14-ката. Не го питах.

Той е 136-килограмов пич от Черна гора и прави серии от 25 набирания. Не питам този пич... Затова просто избрах осмица, защото бях фен на Коби", обясни ЛаВин.

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