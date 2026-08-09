Зак ЛаВин искал №14 в дебютния си сезон в НБА, разказа какво го е спряло да го вземе

Гардът на Сакраменто Кингс Зак Лавин разказа забавна история защо в началото на кариерата си в НБА се е отказал от желанието си да играе с номер 14.

ЛаВин беше избран от Минесота Тимбъруулвс под номер 13 в драфта през 2014 г. Баскетболистът е искал да вземе фланелката с номер 14 в чест на баща си Пол, който е играл с него в НФЛ. В Тимбъруулвс обаче този номер вече е бил зает от черногорския център Никола Пекович.

Zach LaVine says he wanted No. 14 as an NBA rookie, then saw 300 pound Nikola Peković doing sets of 25 pull ups and decided not to ask for it



“I couldn’t wear eight. I used to wear number 14, my dad’s number, and I wore it in college too”



“So I tried to get 14 in the NBA my… pic.twitter.com/iOD3vzLilj — Yonan (@yonann) August 7, 2026

"Не можех да нося осмица. Носех номер 14, номерът на баща ми, носех го и в колежа. Затова се опитах да нося 14 в НБА в дебютния си сезон. Пекович имаше 14-ката. Не го питах.

Той е 136-килограмов пич от Черна гора и прави серии от 25 набирания. Не питам този пич... Затова просто избрах осмица, защото бях фен на Коби", обясни ЛаВин.

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