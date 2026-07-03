Холоуей има съмнения дали Макгрегър ще се появи на UFC 329

Макс Холоуей изрази мнението си относно словесните нападки на Конър Макгрегър и го призова просто „моля те, появи се“ на UFC 329.

Холоуей няма нищо против забавленията и словесните атаки от страна на Конър Макгрегър, стига всичко да завърши с двамата в октагона на UFC 329.

Макгрегър (22-6 ММА, 10-4 UFC) направи множество смели изявления в подготовката за първия си двубой от пет години насам, който ще се проведе на 11 юли в „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас. Бившият шампион в две дивизии ще се изправи в реванш срещу Холоуей (27-9 ММА, 23-9 UFC) в петрундов мач в полусредна категория, почти 13 години след първата им среща.

Ирландецът спечели първия сблъсък с единодушно съдийско решение на UFC Fight Night 26 през август 2013 г., използвайки предимно граплинг, за да си осигури победата, след като скъса предна кръстна връзка още в първия рунд.

Холоуей, на 34 години, е чул всички приказки досега и те не го притесняват. Всъщност той смята, че Макгрегър, на 37, ги използва, за да си вдъхне увереност след толкова дълго отсъствие от състезания. Холоуей няма проблем с това, стига то да вкара ирландеца в октагона за UFC 329.

„Каквото и да го накара да влезе в октагона в събота вечер, нека продължава да си го повтаря, Просто, моля те, появи се в събота вечер. Конър има дар слово и обича да говори. Може би говори, за да се подготви. Подкрепям го на 100 процента. Аз, Макс „Благословения“ Холоуей, подкрепям това послание. Продължавай да говориш. Нямам търпение да те видя в събота вечер.“

„Това, че казва, че не съм по-различен боец и така нататък... Каквото, такова. Продължавай да си повтаряш каквото трябва. Просто ми е нужно той да дойде и да се появи на 11 юли, и да влезе в този октагон. Тогава ще разберем дали е прав, или не.“

Холоуей вярва, че на UFC 329 ще видим най-добрата версия на Макгрегър, стъпвала някога в октагона на UFC.

„Много хора продължават да отписват Конър, което за мен е безумно“, каза Холоуей. „Отписват го заради петте години. Но според мен това са пет години, в които той е успял да си почине. Хората казват: „Не, виждаш го как купонясва. Виждаш го да прави това и онова.“ Но, братле, никой не го следва с камера 24/7. Наистина не знаеш какво прави. Само защото показват лошите неща за него. Не знаем за добрите. Знам това, защото всеки път по време на лагер, когато играя по два часа на ден, хората казват: „Трябва да тренираш.“ А това е след всичките ми тренировки.“

„В крайна сметка се готвя за един опасен Конър Макгрегър. Мисля, че ще бъде здрав Конър Макгрегър. Ще бъде най-добрата версия, която сме виждали, и точно това ме вълнува. Най-добрият Конър Макгрегър, когото ще видя на 11 юли. Ще излезем и ще направим нещата, които знам, че мога и ще му направя. Ще бъде страхотна вечер.“

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