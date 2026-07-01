Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

Новото попълнение на Черно море Мохамед Аши Буаклин трябва да внесе необходимата креативност в средата на терена за варненските "моряци" - нещо, от което отборът несъмнено има нужда. Интересен факт за французина от марокански произход е, че е роден в Бонди (североизточно предградие на Париж в департамента Сен Дени) и започва своята спортна кариера в местния Бонди.
Черно море взе бивш халф на Нант
По това време сегашните звездни играчи на френския национален отбор Килиан Мбапе и Уилям Салиба също тренират в Бонди, с които Аши Буаклин често се среща по време на тренировки.
Пламен Трендафилов