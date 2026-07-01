Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

  • 1 юли 2026 | 10:50
  • 343
  • 1
Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

Новото попълнение на Черно море Мохамед Аши Буаклин трябва да внесе необходимата креативност в средата на терена за варненските "моряци" - нещо, от което отборът несъмнено има нужда. Интересен факт за французина от марокански произход е, че е роден в Бонди (североизточно предградие на Париж в департамента Сен Дени) и започва своята спортна кариера в местния Бонди.

Черно море взе бивш халф на Нант
Черно море взе бивш халф на Нант

По това време сегашните звездни играчи на френския национален отбор Килиан Мбапе и Уилям Салиба също тренират в Бонди, с които Аши Буаклин често се среща по време на тренировки.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Хасково се раздели с петима

Хасково се раздели с петима

  • 1 юли 2026 | 11:09
  • 310
  • 0
Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

  • 1 юли 2026 | 11:00
  • 500
  • 0
Черно море привлече бивш играч на Берое

Черно море привлече бивш играч на Берое

  • 1 юли 2026 | 10:40
  • 771
  • 0
Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

  • 1 юли 2026 | 10:35
  • 478
  • 0
Саша Илич искал Сенси в Партизан

Саша Илич искал Сенси в Партизан

  • 1 юли 2026 | 10:25
  • 580
  • 0
Левски ще има и трети отбор

Левски ще има и трети отбор

  • 1 юли 2026 | 10:21
  • 2657
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 46166
  • 32
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 2262
  • 4
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 7129
  • 14
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 306
  • 0
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 66924
  • 218
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 17742
  • 63