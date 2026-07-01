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Черно море привлече бивш играч на Берое

  • 1 юли 2026 | 10:40
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Черно море привлече бивш играч на Берое

Черно море официално привлече в състава си нов защитник - Лучано Скуадроне. Бранителят подписа договор с "моряците", след като се присъедини към подготовката на тима преди заминаването на "зелено-белите" в Трявна.

Скуадроне е роден на 18 ноември 1999 г. в Аржентина, като притежава и италиански паспорт. Първите си стъпки във футбола прави в школата на Естудиантес де Ла Плата, един от най-реномираните клубове в страната. През сезон 2020/21 играе за втория състав на Естудиантес, където се утвърждава като стабилен и надежден бранител.

Португалец се присъедини към Черно море в Трявна
Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

След това продължава развитието си в Европа. През сезон 2021/22 е преотстъпен в испанския Ел Ехидо, за който записва 31 мача и 1 гол в четвъртото ниво на испанския футбол. През лятото на 2022 г. преминава в третодивизионния Линарес, където участва в 13 срещи.

През следващите две години Скуадроне е част от българския Берое, като се превръща в ключова фигура в отбраната на старозагорци. В efbet Лига той изиграва 58 мача и отбелязва 4 гола, демонстрирайки стабилност, физическа мощ и добър усет при играта с топка.

Капитанът на Черно море подписа нов договор
Капитанът на Черно море подписа нов договор

През миналия сезон аржентинецът беше титуляр в защитата на албанския Флямуртари, където участва в 28 мача.

"Скуадроне пристига на "Тича" с амбицията да се утвърди като важна част от състава на Черно море и да помогне на отбора в предстоящия сезон. Клубът му пожелава успех и много поводи за радост с фланелката на "моряците", написаха варненци.

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